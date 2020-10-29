Ще один суддя КС відкрито виступив проти скандального рішення
Вже другий суддя Конституційного суду Василь Лемак оприлюднив розбіжну думку щодо рішення від 27 жовтня, яким скасовано кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, та пояснив, чому не підтримав його.
Джерело: розбіжна думка судді, яка оприлюднена на сайті КС
Деталі: Він зазначає, що рішення не є належно обгрунтованим, та й взагалі суд повинен був за доктриною "політичного питання" відмовитися від розгляду: "Ці питання не лише чітко належать до конституційних повноважень парламенту, а й у принципі не можуть бути встановлені за допомогою юридичних аргументів у судовому процесі.
Лемак також наголосив, що принципово не погоджується із запереченням ідеї криміналізації за завідомо недостовірне декларування та посилається на досвід цивілізованого світу. Суддя нагадав, що суд, визнавши низку законів неконституційними, не надав парламенту часу для урегулювання цього питання з метою недопущення "законодавчої паузи".
Що було раніше: Заступник голови КС Сергій Головатий розповів, що він також не підтримав рішення від 27 жовтня.
Передісторія:
- 27 жовтня стало відомо, що Конституційний Суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.
- КС у своєму рішенні наголосив, що кримінальна відповідальність за недостовірне декларування є надмірним покаранням, тобто, негативні наслідки, яких зазнає правопорушник, нібито непропорційні тій шкоді, яку він наніс або міг нанести.
- Національне агентство з питань запобігання корупції з 28 жовтня закривло реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду.
- Через це рішення КС президент Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони 29 жовтня.