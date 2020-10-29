Еще один судья КС открыто выступил против скандального решения
Уже второй судья Конституционного суда Василий Лемак обнародовал расходящееся мнение относительно решения от 27 октября, которым отменена уголовная ответственность за недостоверное декларирование, и объяснил, почему не поддержал его.
Источник: расходящееся мнение судьи, обнародованное на сайте КС
Детали: Он отмечает, что решение не является надлежаще обоснованным, и вообще суд должен был по доктрине "политического вопроса" отказаться от рассмотрения "Эти вопросы не только четко относятся к конституционным полномочиям парламента, но и в принципе не могут быть установлены с помощью юридических аргументов в судебном процессе.
Лемак также отметил, что принципиально не согласен с отрицанием идеи криминализации за заведомо недостоверное декларирование и ссылается на опыт цивилизованного мира. Судья напомнил, что суд, признав ряд законов неконституционными, не предоставил парламенту времени для урегулирования этого вопроса с целью недопущения "законодательной паузы".
Что было раньше: Заместитель председателя КС Сергей Головатый рассказал, что он также не поддержал решение от 27 октября.
Предыстория:
- 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений изучаться дальше.
- КС в своем решении отметил, что уголовная ответственность за недостоверное декларирование является чрезмерным наказанием, то есть, негативные последствия, которые испытывает преступник, якобы непропорциональные тому вреду, который он нанес или мог нанести.
- НАПК с 28 октября закрывало реестр электронных деклараций по исполнению решения Конституционного суда.
- Из-за этого решения КС президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны 29 октября.