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Еще один судья КС открыто выступил против скандального решения

Четверг, 29 октября 2020, 17:52

Уже второй судья Конституционного суда Василий Лемак обнародовал расходящееся мнение относительно решения от 27 октября, которым отменена уголовная ответственность за недостоверное декларирование, и объяснил, почему не поддержал его.

Источник: расходящееся мнение судьи, обнародованное на сайте КС

Детали: Он отмечает, что решение не является надлежаще обоснованным, и вообще суд должен был по доктрине "политического вопроса" отказаться от рассмотрения "Эти вопросы не только четко относятся к конституционным полномочиям парламента, но и в принципе не могут быть установлены с помощью юридических аргументов в судебном процессе.

Лемак также отметил, что принципиально не согласен с отрицанием идеи криминализации за заведомо недостоверное декларирование и ссылается на опыт цивилизованного мира. Судья напомнил, что суд, признав ряд законов неконституционными, не предоставил парламенту времени для урегулирования этого вопроса с целью недопущения "законодательной паузы".

Что было раньше: Заместитель председателя КС Сергей Головатый рассказал, что он также не поддержал решение от 27 октября.

Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений изучаться дальше.
  • КС в своем решении отметил, что уголовная ответственность за недостоверное декларирование является чрезмерным наказанием, то есть, негативные последствия, которые испытывает преступник, якобы непропорциональные тому вреду, который он нанес или мог нанести.
  • НАПК с 28 октября закрывало реестр электронных деклараций по исполнению решения Конституционного суда.
  • Из-за этого решения КС президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны 29 октября.

Украинская правда
Темы: КСдекларации


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