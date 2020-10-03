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Глава передвиборчого штабу Трампа заразився коронавірусом

Субота, 3 жовтня 2020, 11:02

Керівник передвиборчої кампанії президента США Дональда Трампа Білл Степієн отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Цю інформацію підтвердив прессекретар штабу Трампа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Степієн отримав результат тестування у п'ятницю і має легкі симптоми, схожі на грип.

Степієн, який працював разом з Трампом на перших президентських дебатах у вівторок, перебуватиме на карантині, поки не одужає. 

Голова Національного комітету республіканців Ронна Макденіел також оголосила в п'ятницю, що у неї позитивний результат тесту. 

Президент США Дональд Трамп, перша леді Меланія, старший помічник Трампа Хоуп Хікс і багато інших членів Білого дому і оточення Трампа заразились коронавірусом.

Самого Трампа у п’ятницю госпіталізували до військово-медичного центру, але він продовжить керувати країною.

У зв'язку з інфікуванням Трампа кандидат у президенти США від демократів Джо Байден здав тест на коронавірус, але його результат виявився негативним. 

Теми: СШАкоронавірусТрамп


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