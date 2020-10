Шторм "Алекс" вирує у Франції: зниклі безвісти, тисячі домівок без світла

У Франції дев'ять осіб залишаються зниклими безвісти після сильних дощів, які приніс шторм "Алекс" у південно-східний департамент Приморських Альп.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

"Зараз відомо, що дев'ять осіб зникли безвісти, троє ймовірно зникли", - повідомили в пожежній службі департаменту Приморські Альпи.

Шторм "Алекс" прийшов на узбережжя Франції у четвер вдень. Особливо постраждали Бретань на північному заході і Лазуровий берег на південному сході.

Близько 850 пожежників були розгорнуті в суботу в південно-східному департаменті Приморські Альпи.

Метеорологічна служба Франції повідомила в суботу, що, хоча кількість опадів в Приморських Альпах зменшилася, підвищення рівня води в низці водойм все ще становить загрозу.

У метеорологічному агентстві наголосили, що за останні 24 години в окремих частинах департаменту випало до 500 мм дощу.

Extreme rainfall in south east France is leading to extremely dangerous conditions right now.



The bridge collapses with what looks like power surge/explosion.#stormalex #tempeteALEX #AlpesMaritimespic.twitter.com/dqStdhCnKB