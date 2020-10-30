Суддя Конституційного суду Ігор Сліденко підтвердив, що у своєму вироку щодо НАЗК суд, дійсно, застосував тези зі збірника "Федераліст", що лежить в основі конституційної системи США.

Джерело: суддя КС Ігор Сліденко

Пряма мова: "Так, дійсно, я використав цитату з "Федераліста" Гамільтона.

Не думайте, що це якась така таємниця".

Деталі: За його словами, це відома практика і Сліденко не розуміє, у чому причина такого резонансу.

Суддя додав, що Україна 1,5 роки живе у хаосі – співпраці між органами немає.

Також він поскаржився, що від НАЗК двері у його кабінет "відкривали" чоботом, щоб по-швидше скласти протокол, а це "неповага" до судді і судової гілки влади.

Він заявив, що "сорому на весь світ", але КС до цього причетний в останню чергу.

Слідченко заявив, що його знеславили і зіпсували його репутацію, тому він сумнівається, що залишиться в Україні.

Що було раніше: Колишній голова Конституційного суду Станіслав Шевчук повідомив, що Конституційний Суд України у своєму скандальному рішенні щодо антикорупційних норм застосовує тези зі збірника "Федераліст", що лежить в основі конституційної системи США.