Суддя зізнався, що у рішенні КС використали цитату з "Федераліста" Гамільтона
Суддя Конституційного суду Ігор Сліденко підтвердив, що у своєму рішенні щодо НАЗК суд, дійсно, застосував тези зі збірника "Федераліст", що лежить в основі конституційної системи США.
Джерело: суддя КС Ігор Сліденко
Пряма мова: "Так, дійсно, я використав цитату з "Федераліста" Гамільтона.
Не думайте, що це якась така таємниця".
Деталі: За його словами, це відома практика і Сліденко не розуміє, у чому причина такого резонансу.
Суддя додав, що Україна 1,5 роки живе у хаосі – співпраці між органами немає.
Також він поскаржився, що від НАЗК двері у його кабінет "відкривали" чоботом, щоб по-швидше скласти протокол, а це "неповага" до судді і судової гілки влади.
Він заявив, що "сорому на весь світ", але КС до цього причетний в останню чергу.
Слідченко додав, що його знеславили і зіпсували його репутацію, тому він сумнівається, що залишиться в Україні.
Що було раніше: Колишній голова Конституційного суду Станіслав Шевчук повідомив, що Конституційний Суд у своєму рішенні щодо антикорупційних норм застосовує тези зі збірника "Федераліст", що лежить в основі конституційної системи США.
Шевчук повідомив, що проект цього рішення написав суддя Сліденко.
Він також опублікував цитату з книги та рішення.
Рішення КС:
"Конституційний Суд України виходить із того, що судова влада, зважаючи на сутність її функцій, є найменш небезпечною для демократичного врядування та інших гілок державної влади, а також для природних прав людини, визначених Конституцією України, оскільки має найменше можливостей для їх порушення або негативного впливу на них. Адже законодавча влада встановлює правила, виконавча влада застосовує примус, а судова влада не має ні того, ні іншого. Судова влада не має ні військової, ні фінансової сили, ні безпосередніх важелів впливу на інші гілки державної влади, тому вона є найбільш вразливою до посягань інших гілок державної влади".
Цитата з "Федераліста" (78 есе):
"При уважному розгляді положення різних гілок влади стає очевидним, що в уряді, де вони розділені, судова влада через сутність своїх функцій завжди найменш небезпечна для політичних прав, визначених конституцією, бо у цієї влади найменші можливості для їх порушення або обмеження. Президент не лише розподіляє блага, але й тримає меч спільноти. Законодавча влада не лише розпоряджається скарбницею, але й визначає правила, що визначають обов'язки і права кожного громадянина. Судова влада, з іншого боку, не має ніякого впливу ні на меч, ні на скарбницю, не торкається ні сили, ні багатства суспільства і не може приймати рішень, що тягнуть за собою активні дії. Можна справедливо зробити висновок, що ця влада не володіє ні силою, ні волею, а виносить лише судження і в кінцевому рахунку залежить від допомоги виконавчої влади для втілення їх у життя".
Довідка: "Федераліст" (The Federalist Papers) - збірник з 85 статей на підтримку ратифікації Конституції США. Він був опублікований Александром Гамільтоном, Джеймсом Медісоном і Джоном Джеєм у 1787-1788 роках у газетах штату Нью-Йорк. "Федераліст" вважають найціннішим джерелом тлумачення Конституції США (в збірнику значення положень Конституції пояснюється самими її авторами).
Передісторія:
- 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі.
- Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
- В Європейському союзі вважають, що це рішення КС може стати підставою для тимчасового призупинення безвізу.
- Через це рішення КС президент Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони 29 жовтня. На ньому він розпорядився, щоб Кабмін своїм рішенням відкрив доступ до реєстру електронних декларацій, а Верховна Рада законопроєктом відновила доброчесність конституційного судочинства в Україні. Через кілька годин доступ було відновлено.