Суддя Конституційного суду Ігор Сліденко підтвердив, що у своєму рішенні щодо НАЗК суд, дійсно, застосував тези зі збірника "Федераліст", що лежить в основі конституційної системи США.

Джерело: суддя КС Ігор Сліденко

Пряма мова: "Так, дійсно, я використав цитату з "Федераліста" Гамільтона.

Не думайте, що це якась така таємниця".

Деталі: За його словами, це відома практика і Сліденко не розуміє, у чому причина такого резонансу.

Суддя додав, що Україна 1,5 роки живе у хаосі – співпраці між органами немає.

Також він поскаржився, що від НАЗК двері у його кабінет "відкривали" чоботом, щоб по-швидше скласти протокол, а це "неповага" до судді і судової гілки влади.

Він заявив, що "сорому на весь світ", але КС до цього причетний в останню чергу.

Слідченко додав, що його знеславили і зіпсували його репутацію, тому він сумнівається, що залишиться в Україні.

Що було раніше: Колишній голова Конституційного суду Станіслав Шевчук повідомив, що Конституційний Суд у своєму рішенні щодо антикорупційних норм застосовує тези зі збірника "Федераліст", що лежить в основі конституційної системи США.

Шевчук повідомив, що проект цього рішення написав суддя Сліденко.

Він також опублікував цитату з книги та рішення.

Рішення КС:

"Конституційний Суд України виходить із того, що судова влада, зважаючи на сутність її функцій, є найменш небезпечною для демократичного врядування та інших гілок державної влади, а також для природних прав людини, визначених Конституцією України, оскільки має найменше можливостей для їх порушення або негативного впливу на них. Адже законодавча влада встановлює правила, виконавча влада застосовує примус, а судова влада не має ні того, ні іншого. Судова влада не має ні військової, ні фінансової сили, ні безпосередніх важелів впливу на інші гілки державної влади, тому вона є найбільш вразливою до посягань інших гілок державної влади".

Цитата з "Федераліста" (78 есе):

"При уважному розгляді положення різних гілок влади стає очевидним, що в уряді, де вони розділені, судова влада через сутність своїх функцій завжди найменш небезпечна для політичних прав, визначених конституцією, бо у цієї влади найменші можливості для їх порушення або обмеження. Президент не лише розподіляє блага, але й тримає меч спільноти. Законодавча влада не лише розпоряджається скарбницею, але й визначає правила, що визначають обов'язки і права кожного громадянина. Судова влада, з іншого боку, не має ніякого впливу ні на меч, ні на скарбницю, не торкається ні сили, ні багатства суспільства і не може приймати рішень, що тягнуть за собою активні дії. Можна справедливо зробити висновок, що ця влада не володіє ні силою, ні волею, а виносить лише судження і в кінцевому рахунку залежить від допомоги виконавчої влади для втілення їх у життя".

Довідка: "Федераліст" (The Federalist Papers) - збірник з 85 статей на підтримку ратифікації Конституції США. Він був опублікований Александром Гамільтоном, Джеймсом Медісоном і Джоном Джеєм у 1787-1788 роках у газетах штату Нью-Йорк. "Федераліст" вважають найціннішим джерелом тлумачення Конституції США (в збірнику значення положень Конституції пояснюється самими її авторами).

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