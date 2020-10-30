Судья Конституционного суда Игорь Слиденко подтвердил, что в своем приговоре по НАПК суд действительно применил тезисы из сборника "Федералиста", что лежит в основе конституционной системы США.

Источник: судья КС Игорь Слиденко

Прямая речь: "Да, действительно, я использовал цитату из "Федералиста" Гамильтона.

Не думайте, что это какая-то тайна".

Детали: По его словам, это известная практика и Слиденко не понимает, в чем причина такого резонанса.

Судья добавил, что Украина 1,5 года живет в хаосе - сотрудничества между органами нет.

Также он пожаловался, что от НАПК двери в его кабинет "открывали" сапогом, чтобы по-быстрее составить протокол, а это "неуважение" к судье и судебной ветви власти.

Он заявил, что "стыда на весь мир", но КС к этому причастен в последнюю очередь.

Слидченко считает, что его опозорили и испортили его репутацию, поэтому он сомневается, что останется в Украине.

Что было раньше: Бывший глава Конституционного суда Станислав Шевчук сообщил, что Конституционный Суд в своем решении относительно антикоррупционных норм применяет тезисы из сборника "Федералист", лежащего в основе конституционной системы США.

Шевчук сообщил, что проект этого решения написал судья Слиденко.

Он также опубликовал цитату из книги и решения.

Решение КС:

"Конституционный Суд Украины исходит из того, что судебная власть, учитывая сущность ее функций, наименее опасна для демократического управления и других ветвей государственной власти, а также для естественных прав человека, определенных Конституцией Украины, поскольку имеет меньше всего возможностей для их нарушения или негативного воздействия на них. Ведь законодательная власть устанавливает правила, исполнительная власть применяет принуждение, а судебная власть не имеет ни того, ни другого. Судебная власть не имеет ни военной, ни финансовой силы, ни непосредственных рычагов влияния на другие ветви государственной власти, поэтому она является наиболее уязвимой к посягательствам других ветвей государственной власти".

Цитата из "Федералиста" (78 эссе):

"При внимательном рассмотрении положения различных властей становится очевидным, что в правительстве, где они разделены, судебная власть из-за существа своих функций всегда менее всего опасна для политических прав, определенных конституцией, ибо у этой власти самые малые возможности для их нарушения или ущемления. Президент не только распределяет блага, но и держит меч сообщества. Законодательная власть не только распоряжается казной, но и предписывает правила, определяющие обязанности и права каждого гражданина. Судебная власть, с другой стороны, не имеет никакого влияния ни на меч, ни на казну, не касается ни силы, ни богатства общества и не может принимать решений, влекущих за собой активные действия. Можно справедливо заключить, что эта власть не обладает ни силой, ни волей, а выносит только суждения и в конечном счете зависит от помощи исполнительной власти для претворения их в жизнь".

Справка: "Федералист" (The Federalist Papers) - сборник из 85 статей в поддержку ратификации Конституции США. Он был опубликован Александром Гамильтоном, Джеймсом Мэдисоном и Джоном Джеем в 1787-1788 годах в газетах штата Нью-Йорк. "Федералист" считают ценным источником толкования Конституции США (в сборнике значение положений Конституции объясняется самими ее авторами).

Предыстория: