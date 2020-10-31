Венеційська комісія та GRECO (орган Ради Європи з антикорупційного моніторингу) застерегли Україну від порушення Конституції при прийнятті президентського проєкту закону, яким пропонується припинити повноваження всіх суддів КСУ.

Джерело: лист Венеційської комісії та GRECO, опублікований на сайті Ради Європи 31 жовтня

Деталі: Голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо та президент GRECO Марін Мрчела звернулися з листом до спікера Верховної Ради України. Тема звернення - законопроєкт Володимира Зеленського "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства".

У документі європейських партнерів України наголошується, що припинення повноважень суддів "є грубим порушенням Конституції та основного принципу розподілу влади".

Дослівно: "Порушення Конституції, навіть якщо це, можливо, вчиняється з поважної причини, не може призвести до культури конституціоналізму та поваги верховенства закону. Ефективна боротьба з корупцією та повага незалежності судової влади та верховенства права повинні йти рука об руку".

Нагадаємо: Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ідею Володимира Зеленського про оновлення складу КСУ України вже підтримав Європарламент і цю пропозицію також узгодили з послами країн Великої сімки.

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