Венеційська комісія відреагувала на законопроєкт Зеленського стосовно КС
Венеційська комісія та GRECO (орган Ради Європи з антикорупційного моніторингу) застерегли Україну від порушення Конституції при прийнятті президентського проєкту закону, яким пропонується припинити повноваження всіх суддів КСУ.
Джерело: лист Венеційської комісії та GRECO, опублікований на сайті Ради Європи 31 жовтня
Деталі: Голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо та президент GRECO Марін Мрчела звернулися з листом до спікера Верховної Ради України. Тема звернення - законопроєкт Володимира Зеленського "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства".
У документі європейських партнерів України наголошується, що припинення повноважень суддів "є грубим порушенням Конституції та основного принципу розподілу влади".
Дослівно: "Порушення Конституції, навіть якщо це, можливо, вчиняється з поважної причини, не може призвести до культури конституціоналізму та поваги верховенства закону. Ефективна боротьба з корупцією та повага незалежності судової влади та верховенства права повинні йти рука об руку".
Нагадаємо: Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ідею Володимира Зеленського про оновлення складу КСУ України вже підтримав Європарламент і цю пропозицію також узгодили з послами країн Великої сімки.
Знати більше: Вбити боротьбу з корупцією. Як Конституційний Суд повертає бандитські 90-ті
Передісторія:
- 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі.
- Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
- 29 жовтня після засідання РНБО, яке скликав президент Володимир Зеленський, доступ до реєстру електронних декларацій був відновлений.
- У відповідь на рішення КС, зранку 30 жовтня під будівлею суду відбулась акція протесту: учасники кидали шини та палили фаєри.
- Невдовзі до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли кримінальне провадження щодо "захоплення державної влади суддями Конституційного суду".