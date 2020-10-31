Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Керівник Венеційської комісії відреагував на законопроєкт Зеленського стосовно КС

Субота, 31 жовтня 2020, 18:14
Керівник Венеційської комісії відреагував на законопроєкт Зеленського стосовно КС

Голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо та президент GRECO (орган Ради Європи з антикорупційного моніторингу) Марін Мрчела застерегли Україну від порушення Конституції при прийнятті президентського проєкту закону, яким пропонується припинити повноваження всіх суддів КСУ.

Джерело: лист Букіккіо та Мрчели, опублікований на сайті Ради Європи 31 жовтня

Деталі: Голова Венеційської комісії та президент GRECO звернулися з листом до спікера Верховної Ради України. Тема звернення - законопроєкт Володимира Зеленського "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства".

У документі наголошується, що припинення повноважень суддів "є грубим порушенням Конституції та основного принципу розподілу влади".

Дослівно: "Порушення Конституції, навіть якщо це, можливо, вчиняється з поважної причини, не може призвести до культури конституціоналізму та поваги верховенства закону. Ефективна боротьба з корупцією та повага незалежності судової влади та верховенства права повинні йти рука об руку".

Нагадаємо: Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ідею Володимира Зеленського про оновлення складу КСУ України вже підтримав Європарламент і цю пропозицію також узгодили з послами країн Великої сімки.

Знати більше: Вбити боротьбу з корупцією. Як Конституційний Суд повертає бандитські 90-ті

Передісторія:  

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі. 
  • Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • 29 жовтня після засідання РНБО, яке скликав президент Володимир Зеленський, доступ до реєстру електронних декларацій був відновлений. 
  • У відповідь на рішення КС, зранку 30 жовтня під будівлею суду відбулась акція протесту: учасники кидали шини та палили фаєри. 
  • Невдовзі до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли кримінальне провадження щодо "захоплення державної влади суддями Конституційного суду".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КСЄСЗеленськийКонституція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Зеленський доручив МЗС домовитися із партнерами про "подолання наслідків" рішення КСУ
Голова НАЗК пояснив, що спонукало КС ухвалити рішення у рекордні строки
Оновлення складу КС узгоджено з ЄС та послами G7 – Арахамія
У Зеленського кажуть, що не можна просто повернути антикорупційні норми
Останні новини
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
Усі новини...
Реклама: