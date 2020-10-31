Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Руководитель Венецианской комиссии отреагировал на законопроект Зеленского о КС

Суббота, 31 октября 2020, 18:14
Руководитель Венецианской комиссии отреагировал на законопроект Зеленского о КС

Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио и президент GRECO (орган Совета Европы по антикоррупционного мониторинга) Марин Мрчела предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии президентского проекту закона, которым предлагается прекратить полномочия всех судей КСУ.

Источник: письмо Букиккио и Мрчелы, опубликованное на сайте Совета Европы 31 октября

Детали: Председатель Венецианской комиссии и президент GRECO обратились с письмом к спикеру Верховной Рады Украины. Тема обращения - законопроект Владимира Зеленского "О восстановлении общественного доверия к конституционного судопроизводства".

В документе отмечается, что прекращение полномочий судей "является грубым нарушением Конституции и основного принципа распределения власти".

Дословно: "Нарушение Конституции, даже если это, возможно, совершается по уважительной причине, не может привести к культуре конституционализма и уважения верховенства закона. Эффективная борьба с коррупцией и уважение независимости судебной власти и верховенства права должны идти рука об руку".

Напомним: Ранее руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что идею Владимира Зеленского об обновлении состава КСУ поддержал Европарламент, также данную идею уже согласовали с послами стран Большой семерки.

Знать больше: Убить борьбу с коррупцией. Как Конституционный Суд возвращает бандитские 90-е

Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений изучаться дальше.
  • В частности, КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Некоторые судьи не согласились с этим решением, выразив особое мнение.
  • Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проводить проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • В Европейском союзе считают, что это решение КС может стать основанием для временного приостановления безвиза.
  • Из-за этого решения КС президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны 29 октября. Через пару часов доступ к реестру электронных деклараций был восстановлен. 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КСЕСЗеленскийКонституция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Зеленский поручил МИД договориться с партнерами о "преодолении последствий" решения КСУ
Глава НАПК объяснил, что побудило КС принять решение в рекордные сроки
Обновление состава КС согласовано с ЕС и послами G7 – Арахамия
У Зеленского считают, что нельзя просто вернуть антикоррупционные нормы
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: