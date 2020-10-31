Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Руководитель Венецианской комиссии отреагировал на законопроект Зеленского о КС

Суббота, 31 октября 2020, 19:14

Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио и президент GRECO (орган Совета Европы по антикоррупционного мониторинга) Марин Мрчела предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии президентского проекту закона, которым предлагается прекратить полномочия всех судей КСУ.

Источник: письмо Букиккио и Мрчелы, опубликованное на сайте Совета Европы 31 октября

Детали: Председатель Венецианской комиссии и президент GRECO обратились с письмом к спикеру Верховной Рады Украины. Тема обращения - законопроект Владимира Зеленского "О восстановлении общественного доверия к конституционного судопроизводства".

В документе отмечается, что прекращение полномочий судей "является грубым нарушением Конституции и основного принципа распределения власти".

Дословно: "Нарушение Конституции, даже если это, возможно, совершается по уважительной причине, не может привести к культуре конституционализма и уважения верховенства закона. Эффективная борьба с коррупцией и уважение независимости судебной власти и верховенства права должны идти рука об руку".

Напомним: Ранее руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что идею Владимира Зеленского об обновлении состава КСУ поддержал Европарламент, также данную идею уже согласовали с послами стран Большой семерки.

Знать больше: Убить борьбу с коррупцией. Как Конституционный Суд возвращает бандитские 90-е

Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений изучаться дальше.
  • В частности, КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Некоторые судьи не согласились с этим решением, выразив особое мнение.
  • Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проводить проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • В Европейском союзе считают, что это решение КС может стать основанием для временного приостановления безвиза.
  • Из-за этого решения КС президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны 29 октября. Через пару часов доступ к реестру электронных деклараций был восстановлен. 

Украинская правда
Темы: КСЕСЗеленскийКонституция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Водный кризис в Крыму: Аксенов прокомментировал слухи о своей отставке

Беларусь закрывает границу для иностранцев

Умер первый "Джеймс Бонд" Шон Коннери

Коронавирусный бунт в Барселоне перерос в беспорядки и мародерства

ДТП на Майдане: подозреваемого отправили под домашний арест

У Зеленского считают, что нельзя просто вернуть антикоррупционные нормы

Все новости...
Зеленский поручил МИД договориться с партнерами о "преодолении последствий" решения КСУ
Глава НАПК объяснил, что побудило КС принять решение в рекордные сроки
Обновление состава КС согласовано с ЕС и послами G7 – Арахамия
У Зеленского считают, что нельзя просто вернуть антикоррупционные нормы
Последние новости
19:59
В Минюсте думают о вариантах ликвидации ОАСК
19:42
Выборы в Грузии: экзит-пол отдает победу партии власти, у блока Саакашвили вдвое меньше
19:14
Венецианская комиссия отреагировала на законопроект Зеленского о КС
18:57
Шмыгаль: Средняя зарплата в сентябре выросла до максимума с начала года
18:48
Зеленский поручил МИД договориться с партнерами о "преодолении последствий" решения КСУ
18:36
Водный кризис в Крыму: Аксенов прокомментировал слухи о своей отставке
18:07
В Amazon из-за увеличения электронных продаж штат вырос до более миллиона работников
17:54
картаПогода на 1 ноября: Украину охватит циклон
17:28
Глава НАПК объяснил, что побудило КС принять решение в рекордные сроки
16:59
фотоНовый аэропорт Берлина открыли с опозданием на 9 лет
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!