Руководитель Венецианской комиссии отреагировал на законопроект Зеленского о КС
Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио и президент GRECO (орган Совета Европы по антикоррупционного мониторинга) Марин Мрчела предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии президентского проекту закона, которым предлагается прекратить полномочия всех судей КСУ.
Источник: письмо Букиккио и Мрчелы, опубликованное на сайте Совета Европы 31 октября
Детали: Председатель Венецианской комиссии и президент GRECO обратились с письмом к спикеру Верховной Рады Украины. Тема обращения - законопроект Владимира Зеленского "О восстановлении общественного доверия к конституционного судопроизводства".
В документе отмечается, что прекращение полномочий судей "является грубым нарушением Конституции и основного принципа распределения власти".
Дословно: "Нарушение Конституции, даже если это, возможно, совершается по уважительной причине, не может привести к культуре конституционализма и уважения верховенства закона. Эффективная борьба с коррупцией и уважение независимости судебной власти и верховенства права должны идти рука об руку".
Напомним: Ранее руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что идею Владимира Зеленского об обновлении состава КСУ поддержал Европарламент, также данную идею уже согласовали с послами стран Большой семерки.
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Предыстория:
- 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений изучаться дальше.
- В частности, КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Некоторые судьи не согласились с этим решением, выразив особое мнение.
- Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проводить проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
- В Европейском союзе считают, что это решение КС может стать основанием для временного приостановления безвиза.
- Из-за этого решения КС президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны 29 октября. Через пару часов доступ к реестру электронных деклараций был восстановлен.