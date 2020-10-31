Руководитель Венецианской комиссии отреагировал на законопроект Зеленского о КС

Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио и президент GRECO (орган Совета Европы по антикоррупционного мониторинга) Марин Мрчела предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии президентского проекту закона, которым предлагается прекратить полномочия всех судей КСУ.

Источник: письмо Букиккио и Мрчелы, опубликованное на сайте Совета Европы 31 октября

Детали: Председатель Венецианской комиссии и президент GRECO обратились с письмом к спикеру Верховной Рады Украины. Тема обращения - законопроект Владимира Зеленского "О восстановлении общественного доверия к конституционного судопроизводства".

В документе отмечается, что прекращение полномочий судей "является грубым нарушением Конституции и основного принципа распределения власти".

Дословно: "Нарушение Конституции, даже если это, возможно, совершается по уважительной причине, не может привести к культуре конституционализма и уважения верховенства закона. Эффективная борьба с коррупцией и уважение независимости судебной власти и верховенства права должны идти рука об руку".

Напомним: Ранее руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что идею Владимира Зеленского об обновлении состава КСУ поддержал Европарламент, также данную идею уже согласовали с послами стран Большой семерки.

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