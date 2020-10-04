Катастрофа Ан-26 і ще один літак: Повітряні сили показали схему руху
Командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднило схему руху літаків Ан-26Ш (бортовий номер 76), що розбився біля Чугуєва, та Ан-26 (бортовий номер 56), що успішно приземлився на аеродром незадовго до цього.
Джерело: Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook
Дослівно: "При виконанні польотів "по колу" двох і більше літаків одночасно, керівник польотів на аеродромі вже зі зльоту кожного наступного літака вибирає такий інтервал між ними.
Він дозволяє "не заважати" екіпажам один одному і безпечно виконувати свої польотні завдання на ділянках після зльоту, при польоті до другого розвороту і при польоті до "третього", а також при виникненні ускладнених ситуацій в польоті".
Деталі: У командуванні Повітряних сил зазначили, що такою схемою повітряного руху керуються в авіації Повітряних сил і в усьому світі.
Водночас там підкреслили, що схема не є доказовою базою.
Командування також запевнило, що Повітряні сили максимально сприяють слідству, надали усі матеріали для експертної оцінки.
Що передувало: У п'ятницю ввечері в ефірі програми "Свобода слова" з Савіком Шустером глава Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що літак з сином командувача повітряними силами ЗСУ Сергія Дроздова отримав пріоритет посадки в той час, як було відомо про несправності борту Ан-26, який згодом розбився.
У свою чергу, Дроздов заявив, що ніякої вказівки керівнику польотів не робив.
Командування Повітряних сил ЗСУ назвало брехнею і маніпуляцією заяву Кучера про надання пріоритету в посадці літакові з сином командувача Повітряних сил Сергія Дроздова перед Ан-26.
Передісторія:
- Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак Ан-26 та одразу загорівся. На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба – всього 27 людей.
- За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.
- На місці авіакатастрофи знайшли тіла 25 загиблих. Ще одна особа померла у лікарні та одна особа травмована.
- За інформацією СБУ, командир екіпажу літака Ан-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.
- Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак Ан-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
- Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині.