Степанов заперечує "накрутки": Багато тих, хто захворів COVID, не вірили в коронавірус

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, що статистика МОЗ щодо поширення COVID-19 в Україні правдива, - і вкотре закликає українців дотримуватися протиепідемічних правил.

Джерело: голова МОЗ на щоденному ранковому брифінгу

Пряма мова: "В Україні сьогодні черговий антирекорд. Кількість захворівших за минулу добу складає 5 804 особи. Із них 320 дітей та 284 медичних працівники. За минулу добу госпіталізували 852 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19. За останню добу зафіксовано 89 летальних випадків. При цьому одужало 2417 пацієнтів....

Якщо вас не шокує кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу і ви продовжує нехтувати правилами протиепідемічної безпеки, то я можу вас запевнити, що велика кількість тих людей, які сьогодні з'явилися в нашій статистиці, теж ще вчора говорили, що коронавірусу не існує.

Я звертаюся до вас, шановні українці. Коронавірус набирає обертів — і дуже важливо, щоб ви дотримувалися правил нової реальності, які встановлені у нашій країні. Щоб ви користувалися масками, дотримувалися дистанції, користувалися антисептиками. Це дуже важливо для вашого здоров'я, вашого життя і життя ваших близьких".

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Степанов також обурився, що нікого з МОЗ не запросили на вечірній ефір програми "Право на владу" на "1+1", який 8 жовтня було присвячено епідемії.

Зокрема, він відреагував запереченням на думки "експертів" про те, що МОЗ маніпулює цифрами щодо захворюваності на коронавірусну хворобу.

Пряма мова: "Прозвучало, що нібито Міністерство охорони здоров'я приховує якусь статистику. Це не правда, це брехня. Ще вчора вони говорили, що ми навпаки спеціально накручуємо цю статистику, щоб когось залякати. На відміну від цих фантазій, Міністерство охорони здоров'я об'єктивно кожного ранку розповідає, що саме і як відбувається.

В тому числі, щодо кількості летальних випадків. Я вам скажу, в який спосіб вони рахуються. Всі без виключення пацієнти, які померли і в яких було підтверджено ПЛР-тестуванням COVID-19, вони всі попадають у цю статистику. Це перше. По-друге, ті люди, у яких прижиттєво не було встановлено COVID-19, але які мали пневмонію і які померли, - під час розтину обов'язково робиться тестування, і якщо є вірус, COVID – вони теж попадають у цю статистику. Ми робимо це максимально відкрито.

Так само відбувається з кількістю ліжок... Ми починали у квітні з 12 тисяч ліжок — зараз у нас 37 тисяч ліжок, які готові для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, з підготовленим медичним персоналом...

Вчора пролунало, що держава не сплачує 300% заробітної плати всім, хто працює з хворими на COVID-19. Це неправда. В повному обсязі ми виплачуємо ці кошти кожного місяця. У нас була затримка під час укладання договорів у кінці квітня — на початку травня... Ми уклали ці договори — і Національна служба здоров'я України виплатила всі кошти".

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