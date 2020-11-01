МОЗ передумав: матч "Шахтар" – "Боруссія" пройде без глядачів

МОЗ відкликало свій дозвіл на проведення футбольного матчу "Шахтар" – "Боруссія" 3 листопада за присутності вболівальників, тому він відбудеться без глядачів.

Джерело: ФК "Шахтар"

Дослівно: "Міністерство охорони здоров’я з огляду на погіршення епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням на території України COVID-19, що спостерігається останніми днями, відкликає свій лист від 26 жовтня щодо можливості проведення матчу за присутності вболівальників".

"Матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Боруссія" М проходитиме без глядачів

Поєдинок відбудеться 3 листопада на НСК "Олімпійський" о 19:55".

Деталі: "Шахтар" повідомляє, що продаж квитків на матч припинено, а всім, хто вже придбав квитки, їхня вартість буде відшкодовано автоматично на банківську картку протягом 3-14 днів.