Донецький "Шахтар" отримав нового тренера

Новим тренером украхїнського футбольного клубу "Шахтар" став голландець Патрік ван Леувен.

Джерело: генеральний директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін у Facebook, пресслужба "гірників"

Пряма мова: "Вітаю Патріка з поверненням до нашого клубу. Він добре знає "Шахтар", адже працював в Донецьку близько 7 років: деякі наші футболісти починали в Академії ще тоді, коли нею керував Патрік.

Він пройшов довгий шлях від дитячого наставника до головного тренера команди Ліги чемпіонів. Вважаю, що з ван Леувеном наші молоді гравці та команда в цілому прогресуватимуть ще відчутніше, демонструватимуть яскравий футбол, здобуваючи перемоги й трофеї".

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Деталі: В пресслужбі клубу уточнюють, що контракт із нідерландським спеціалістом розрахований до 30 червня 2025 року.

Ван Леувен став 36-м головним тренером в історії клубу.

Довідково: Патрік ван Леувен народився 8 серпня 1969 року в Ассені (Нідерланди).

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Кар’єру гравця розпочинав у "Спарті" (Роттердам), за першу команду якої виступав у 1991–1994 роках. Також грав за "Гелмонд Спорт" (1994–1996).

Кар’єра менеджера і тренера: координатор Академії "Феєнорда" (2000–2006), координатор та директор Академії "Шахтаря" (2006–2013), спортивний директор "Кайрата" (Казахстан; 2013–2015), директор Академії "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль; 2016–2020), головний тренер "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль; 2020–2021), головний тренер "Зорі" (Луганськ; 2022–2023).

Досягнення: володар Кубка Ізраїлю (2021).

Як тренер провів 30 матчів у чемпіонаті України: 20 перемог, 4 нічиї, 6 поразок (різниця м’ячів: 61–34). Визнаний найкращим тренером УПЛ сезону-2022/23 за підсумками анкетування клубів.

Що передувало: 1 липня стало відомо, що ФК "Шахтар" оголосив про припинення дії контракту з головним тренером Ігорем Йовічевічем.