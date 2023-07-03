Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Донецький "Шахтар" отримав нового тренера

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 липня 2023, 14:30
Донецький Шахтар отримав нового тренера
фото - ФК "Шахтар"

Новим тренером украхїнського футбольного клубу "Шахтар" став голландець Патрік ван Леувен.

Джерело: генеральний директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін у Facebook, пресслужба "гірників"

Пряма мова: "Вітаю Патріка з поверненням до нашого клубу. Він добре знає "Шахтар", адже працював в Донецьку близько 7 років: деякі наші футболісти починали в Академії ще тоді, коли нею керував Патрік.

Він пройшов довгий шлях від дитячого наставника до головного тренера команди Ліги чемпіонів. Вважаю, що з ван Леувеном наші молоді гравці та команда в цілому прогресуватимуть ще відчутніше, демонструватимуть яскравий футбол, здобуваючи перемоги й трофеї".

Деталі: В пресслужбі клубу уточнюють, що контракт із нідерландським спеціалістом розрахований до 30 червня 2025 року.

Ван Леувен став 36-м головним тренером в історії клубу.

Довідково: Патрік ван Леувен народився 8 серпня 1969 року в Ассені (Нідерланди).

Кар’єру гравця розпочинав у "Спарті" (Роттердам), за першу команду якої виступав у 1991–1994 роках. Також грав за "Гелмонд Спорт" (1994–1996).

Кар’єра менеджера і тренера: координатор Академії "Феєнорда" (2000–2006), координатор та директор Академії "Шахтаря" (2006–2013), спортивний директор "Кайрата" (Казахстан; 2013–2015), директор Академії "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль; 2016–2020), головний тренер "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль; 2020–2021), головний тренер "Зорі" (Луганськ; 2022–2023).

Досягнення: володар Кубка Ізраїлю (2021).

Як тренер провів 30 матчів у чемпіонаті України: 20 перемог, 4 нічиї, 6 поразок (різниця м’ячів: 61–34). Визнаний найкращим тренером УПЛ сезону-2022/23 за підсумками анкетування клубів.

Що передувало: 1 липня стало відомо, що ФК "Шахтар" оголосив про припинення дії контракту з головним тренером Ігорем Йовічевічем.

Теми: футбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
футбол
Суд скасував рішення про відсторонення з посади президента Павелка – УАФ
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Останні новини
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо в Харкові – мер
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
Усі новини...
Реклама: