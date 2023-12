Трамп заявив, що Байден хоче ввести локдаун на роки, це може бути фейком

Чинний президент США Дональд Трамп звинуватив свого суперника на майбутніх виборах Джо Байдена у бажанні ввести в країні локдаун, який може тривати роками.

Джерело: Трамп у Twitter, Reuters, Байден у Twitter

Biden wants to LOCKDOWN our Country, maybe for years. Crazy! There will be NO LOCKDOWNS. The great American Comeback is underway!!!

Дослівно: "Байден хоче заблокувати (lockdown – англ.) нашу країну, можливо, на роки. Божевільний! Блокування не буде. Велике американське повернення вже почалося!".

Деталі: Разом з тим, 21 жовтня агентство Reuters писало, що користувачі соцмереж поширюють неправдиву цитату, приписувану Байдену, де той нібито говорить, що в разі перемоги на майбутніх президентських виборах в США він введе локдаун в країні до тих пір, поки всі не будуть вакциновані від COVID-19.

Reuters не знайшло доказів того, що Байден вимовляв цю точну цитату в новинах або на своєму веб-сайті.

Насправді, Байден сказав, що, якби вчені порадили йому закрити країну, щоб приборкати пандемію коронавірусу, він би це зробив, але він не вважає, що буде необхідність у такій загальнонаціональній ізоляції. Він підтримує відкриття підприємств і шкіл за умови достатніх заходів безпеки, пише агентство.

Сам Байден 30 жовтня писав у своєму Twitter: "Я не збираюся закривати країну. Я не збираюся вимикати економіку. Я збираюся вимкнути вірус".

I'm not going to shut down the country.



I'm not going to shut down the economy.



I'm going to shut down the virus.