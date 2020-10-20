Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Правоохоронці пояснили, коли опитають Балуха

Вівторок, 20 жовтня 2020, 10:31

Стан здоров’я постраждалого експолітв’язня Володимира Балуха ще не дозволяє його опитати правоохоронцям.

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Потерпілий все ще перебуває у лікарні та потребує медичного нагляду. Стан його здоров’я наразі не дозволяє проводити з ним слідчі дії, під час яких можливе згадування обставин злочину. Як тільки це буде можливо, слідчі дії будуть проведені".

Деталі: Максимець нагадала, що підозрюваний у заподіянні тяжких травм Балуху зараз під вартою. 19 вересня за клопотанням прокурора суд заарештував його на 2 місяці. За словами речниці прокуратури, він визнає провину.

Що передувало: 19 жовтня опублікували перше фото Балуха після побиття: він проходить реабілітацію.

Передісторія:

Валентина Романенко, УП
Теми: Балух


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Більше 10 тисяч хворих щодня: в уряді пояснили, коли розгортатимуть COVID-шпиталі

COVID в Україні: 5 469 хворих і 113 смертей за добу

У Зеленського відреагували на рішення суду у справі книги про Стуса 

Президент у Раді говоритиме про COVID, Крим, Донбас та армію – ЗМІ

Зеленський пригрозив жорстким карантином, коли хворих буде понад 9500 за добу

Новини 19 жовтня: Медведчук і Стус, виведені мільярди

Усі новини...
Балух
Опублікували перше фото Балуха після побиття: він ходить
Після місяця реанімації Балуха переводять в інше відділення - Геращенко
Балух почав говорити, але нічого не пам'ятає - Геращенко
Останні новини
10:57
Зеленський похвалився, що тиша на Донбасі триває майже 90 днів – найдовше за роки війни
10:46
інфографіка Майже половина українців проти "вільної економічної зони" на Донбасі
10:32
інфографікаДовіра до опитування Зеленського: думки українців розділилися
10:31
Правоохоронці пояснили, коли опитають Балуха
10:30
У "Нафтогазі" відклали розміщення доларових євробондів
09:54
У США розповіли, як змінять правила наступних дебатів Трампа та Байдена
09:41
ДАБІ таки дозволила Вавришу будувати "діловий центр" в старовинному центрі Києва
09:40
Більше 10 тисяч хворих щодня: в уряді пояснили, коли розгортатимуть COVID-шпиталі
09:28
Ірландія першою у Європі повертає жорсткий "локдаун" для боротьби з коронавірусом
08:53
COVID в Україні: 5 469 хворих і 113 смертей за добу
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!