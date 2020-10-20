Правоохоронці пояснили, коли опитають Балуха
Стан здоров’я постраждалого експолітв’язня Володимира Балуха ще не дозволяє його опитати правоохоронцям.
Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Потерпілий все ще перебуває у лікарні та потребує медичного нагляду. Стан його здоров’я наразі не дозволяє проводити з ним слідчі дії, під час яких можливе згадування обставин злочину. Як тільки це буде можливо, слідчі дії будуть проведені".
Деталі: Максимець нагадала, що підозрюваний у заподіянні тяжких травм Балуху зараз під вартою. 19 вересня за клопотанням прокурора суд заарештував його на 2 місяці. За словами речниці прокуратури, він визнає провину.
Що передувало: 19 жовтня опублікували перше фото Балуха після побиття: він проходить реабілітацію.
Передісторія:
- 8 вересня вночі сильно побили колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха. Його знайшли на Гідропарку в Києві з важкою травмою голови.
- Поліцейські встановили, що Балух напередодні в компанії 10-15 осіб відпочивав в одному із закладів на території Гідропарку. Востаннє його бачили близько опівночі. Пізніше поліція знайшла сумку з його речами.
- 18 вересня поліція Києва заявила про затримання підозрюваного у нападі на Балуха.
- 19 вересня суд заарештував підозрюваного на 2 місяці без права застави.