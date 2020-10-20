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Правоохоронці пояснили, коли опитають Балуха

Вівторок, 20 жовтня 2020, 10:31
Правоохоронці пояснили, коли опитають Балуха

Стан здоров’я постраждалого експолітв’язня Володимира Балуха ще не дозволяє його опитати правоохоронцям.

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Потерпілий все ще перебуває у лікарні та потребує медичного нагляду. Стан його здоров’я наразі не дозволяє проводити з ним слідчі дії, під час яких можливе згадування обставин злочину. Як тільки це буде можливо, слідчі дії будуть проведені".

Деталі: Максимець нагадала, що підозрюваний у заподіянні тяжких травм Балуху зараз під вартою. 19 вересня за клопотанням прокурора суд заарештував його на 2 місяці. За словами речниці прокуратури, він визнає провину.

Що передувало: 19 жовтня опублікували перше фото Балуха після побиття: він проходить реабілітацію.

Передісторія:

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Балух
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