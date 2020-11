США закликали Україну покарати вбивць Шеремета і Гонгадзе

Сполучені Штати Америки через своє посольство в Києві закликали владу України нарешті знайти і покарати злочинців, які здійснювали напади на українських журналістів, зокрема на представників Української правди Георгія Гонгадзе і Павла Шеремета.

Джерело: заява речника посольства США Дена Ланґенкемпа, відео якої опубліковане в Twitter.

Пряма мова: "У цей Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів ми продовжуємо закликати до справедливості щодо українських журналістів, таких як Павло Шеремет, Георгій Гонгадзе та інші, яких вбивали, на яких нападали і яких залякували через їхнє прагнення до правди".

On the International Day to End Impunity for Crimes against Journalists, we continue to call for justice for Ukrainian journalists. Hear Spokesperson Dan Langenkamp's message. pic.twitter.com/VjUHskgcjE