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США закликали Україну покарати вбивць Шеремета і Гонгадзе

Понеділок, 2 листопада 2020, 12:52

Сполучені Штати Америки через своє посольство в Києві закликали владу України нарешті знайти і покарати злочинців, які здійснювали напади на українських журналістів, зокрема на представників Української правди Георгія Гонгадзе і Павла Шеремета.

Джерело: заява речника посольства США Дена Ланґенкемпа, відео якої опубліковане в Twitter.

Пряма мова: "У цей Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів ми продовжуємо закликати до справедливості щодо українських журналістів, таких як Павло Шеремет, Георгій Гонгадзе та інші, яких вбивали, на яких нападали і яких залякували через їхнє прагнення до правди".

Деталі: Також США закликали Росію та її ставлеників "припинити брутальний тиск" на журналістів і активістів на Донбасі та в окупованому Росією Криму.

Лангенкемп наголосив, що безкарність лише приводить до зростання злочинності, придушення медійного середовища, приховування інформації, необхідної для здорової демократії.

Українська правда
Теми: СШАсправа ГонгадзеСправа Шеремета


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