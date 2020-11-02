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Посол Німеччини засумнівалась у здатності КСУ виконувати свої конституційні завдання

Понеділок, 2 листопада 2020, 18:19

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен висловила сумнів у тому, що Конституційний суд у своєму останньому рішенні щодо електронних декларацій врахував конституційне завдання незворотності євроатлантичного курсу України.

Про це дипломат сказала в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда". 

Фельдгузен заявила, що боротьба з корупцією є центральною складовою в прагненнях України наблизитися до Європейського Союзу і виконати конституційне завдання незворотності євроатлантичного курсу. 

"Це конституційне завдання має враховувати у своїх рішеннях і Конституційний Суд. Однак є сумніви, що це було враховано під час ухвалення останнього рішення щодо електронних декларацій про доходи, крім того, здається, що деякі судді мали конфлікт інтересів", - зазначила дипломат. 

"Тому у мене також виникає запитання, чи може Конституційний Суд у своєму нинішньому складі діяти відповідно до своїх конституційних завдань", - додала Фельдгузен.

Вона наголосила, що всі політичні актори покликані вирішити нинішню кризу конструктивно і методами правової держави. 

"Я спостерігаю за останнім розвитком подій навколо рішення Конституційного Суду з антикорупційної архітектури в Україні з великим і дедалі більшим занепокоєнням. Усі політичні актори покликані вирішити нинішню кризу конструктивно і методами правової держави", - зазначила Фельдгузен.

Нагадаємо, раніше в МЗС заявили, що Франція висловила підтримку "рішучості президента" Зеленського в подоланні кризи довкола рішення КСУ.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

Детальніше про це у редакційній статті "Корупційний суд України: чому скандальне рішення КС руйнує не тільки безвізовий режим"

Теми: НімеччинаКС
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