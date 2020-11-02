"Спочатку треба розібратися з ВККС" – Зеленський про розпуск Окружного адмінсуду Києва

Президент Володимир Зеленський вважає, що спочатку потрібно розв'язати усі проблеми та запустити Вищу кваліфікаційну комісію суддів, а вже потім взятися за розпуск Окружного адміністративного суду Києва.

Джерело: Зеленський в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV

Пряма мова Зеленського: "Я вважаю, що повинне бути перезавантаження ОАСК, скільки ми говорили з фахівцями – якщо зараз "прибрати" склад ОАСКу чи повністю нівелювати їх роботу, ми будемо мати проблеми з тим, що Вища кваліфікаційна комісія (суддів – ред.) не запущена, вона повинна обирати суддів. Тому перш за все, мені здається, потрібно розібратися з питанням ВККС, а потім вже говорити про ОАСК".

Деталі: Президент розповів, що станом на 2 листопада сформована комісія, при Офісі президента і влада чекає напрацювання, щоб довести судову реформу не "через десять років", а за каденції Зеленського.

Що передувало: 22 жовтня Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжні заходи суддям Окружного адміністративного суду, оскільки ті не прийшли на засідання.

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