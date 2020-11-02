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"Спочатку треба розібратися з ВККС" – Зеленський про розпуск Окружного адмінсуду Києва

Понеділок, 2 листопада 2020, 22:14

Президент Володимир Зеленський вважає, що спочатку потрібно розв'язати усі проблеми та запустити Вищу кваліфікаційну комісію суддів, а вже потім взятися за розпуск Окружного адміністративного суду Києва.

Джерело: Зеленський в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV

Пряма мова Зеленського: "Я вважаю, що повинне бути перезавантаження ОАСК, скільки ми говорили з фахівцями – якщо зараз "прибрати" склад ОАСКу чи повністю нівелювати їх роботу, ми будемо мати проблеми з тим, що Вища кваліфікаційна комісія (суддів – ред.) не запущена, вона повинна обирати суддів. Тому перш за все, мені здається, потрібно розібратися з питанням ВККС, а потім вже говорити про ОАСК".

Деталі: Президент розповів, що станом на 2 листопада сформована комісія, при Офісі президента і влада чекає напрацювання, щоб довести судову реформу не "через десять років", а за каденції Зеленського.

Що передувало: 22 жовтня Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжні заходи суддям Окружного адміністративного суду, оскільки ті не прийшли на засідання.

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"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"

Передісторія: 

  • НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
  • Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк. На початку жовтня 2020 року суд відсторонив Холоднюка від посади, а пізніше той подав у відставку
  • 17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".   
  • Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.
  • Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".
  • Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.

Роман Петренко, УП
Теми: ЗеленськийОкунська


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