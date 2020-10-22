ВАКС не зміг обрати запобіжні заходи судді Вовку і Ко: ті проігнорували засідання
Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжні заходи суддям Окружного адміністративного суду, оскільки ті не прийшли на засідання.
Джерело: пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Facebook
Дослівно: "Засідання так і не відбулись, оскільки до суду не з’явились підозрювані та їхні захисники".
Деталі: У САП уточнили, що 22 жовтня мали розглядати клопотання прокурорів САП та детективів НАБУ про обрання голові (Павлу Вовку – ред.) та одному з суддів (Ігорю Погрібніченку – ред.) Окружного адміністративного суду міста Києва, яким інкримінують ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.1 ст.109, ч.2 ст.369-2, ч.2 ст. 344 КК України та ч.1 ст.255, ч.1 ст.109 КК України відповідно, запобіжних заходів у вигляді застави.
Розгляд клопотань перенесли на 9:00 та на 13:00 28 жовтня.
Що було раніше: Суддя Вищого антикорупційного суду Оксана Олійник задовольнила клопотання детектива НАБУ і відсторонила від посади голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка на 2 місяці. Пізніше Холоднюк подав у відставку.
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Передісторія:
- НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
- Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк.
- 17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".
- Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.
- Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".
- Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.