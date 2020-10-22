ВАКС не зміг обрати запобіжні заходи судді Вовку і Ко: ті проігнорували засідання

Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжні заходи суддям Окружного адміністративного суду, оскільки ті не прийшли на засідання.

Джерело: пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Facebook

Дослівно: "Засідання так і не відбулись, оскільки до суду не з’явились підозрювані та їхні захисники".

Деталі: У САП уточнили, що 22 жовтня мали розглядати клопотання прокурорів САП та детективів НАБУ про обрання голові (Павлу Вовку – ред.) та одному з суддів (Ігорю Погрібніченку – ред.) Окружного адміністративного суду міста Києва, яким інкримінують ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.1 ст.109, ч.2 ст.369-2, ч.2 ст. 344 КК України та ч.1 ст.255, ч.1 ст.109 КК України відповідно, запобіжних заходів у вигляді застави.

Розгляд клопотань перенесли на 9:00 та на 13:00 28 жовтня.

Що було раніше: Суддя Вищого антикорупційного суду Оксана Олійник задовольнила клопотання детектива НАБУ і відсторонила від посади голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка на 2 місяці. Пізніше Холоднюк подав у відставку.

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