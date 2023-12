ЄС закликає соратників Саакашвілі припинити блокаду парламенту Грузії

У Європейському союзі закликали політичні партії Грузії дійти згоди для розблокування роботи парламенту після виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві прессекретаря Єврокомісії Петера Стано.

"Грузія: після виборів Євросоюз сподівається, що більшість і опозиція знайдуть необхідний компроміс для забезпечення співробітництва в парламенті з метою просування реформ і вирішення нагальних медичних і соціально-економічних проблем", - написав Стано в Twitter.

Georgia: after the elections 🇪🇺 looks forward to the majority & opposition finding the necessary compromise to enable cooperation in Parliament in order to advance reforms & address urgent health and socio-economic challenges in 🇬🇪 https://t.co/stcBuVLF4I