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ЄС закликає соратників Саакашвілі припинити блокаду парламенту Грузії

Вівторок, 24 листопада 2020, 09:47

У Європейському союзі закликали політичні партії Грузії дійти згоди для розблокування роботи парламенту після виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві прессекретаря Єврокомісії Петера Стано.

"Грузія: після виборів Євросоюз сподівається, що більшість і опозиція знайдуть необхідний компроміс для забезпечення співробітництва в парламенті з метою просування реформ і вирішення нагальних медичних і соціально-економічних проблем", - написав Стано в Twitter.

У Грузії вже пройшли два раунди переговорів між правлячою партією і опозицією, але поки безрезультатно.

В опозиції вважають, що її участь в законодавчому органі рівнозначна легітимації підтасованих виборів. У свою чергу правляча партія "Грузинська мрія" ні за яких умов не погоджується на перевибори.

Нагадаємо, опозиція не брала участі у другому турі парламентських виборів. Вони закликали своїх прихильників ігнорувати голосування, назвавши його фарсом.

Детальніше про політичну ситуацію читайте в статті - Ультиматум команди Саакашвілі: як Грузія увійшла у найглибшу кризу за останні роки



Теми: ГрузіяЄС


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