Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЕС призывает соратников Саакашвили прекратить блокаду парламента Грузии

Вторник, 24 ноября 2020, 09:47

В Европейском союзе призвали политические партии Грузии договориться для разблокирования работы парламента после выборов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении прессекретар Еврокомиссии Петера Стано.

"Грузия: после выборов Евросоюз надеется, что большинство и оппозиция найдут необходимый компромисс для обеспечения сотрудничества в парламенте с целью продвижения реформ и решения насущных медицинских и социально-экономических проблем", - написал Стано в Twitter.

В Грузии уже прошли два раунда переговоров между правящей партией и оппозицией, но пока безрезультатно.

В оппозиции считают, что ее участие в законодательном органе равнозначно легитимации подтасованных выборов. В свою очередь правящая партия "Грузинская мечта" ни при каких условиях не соглашается на перевыборы.

Напомним, оппозиция не принимала участия во втором туре парламентских выборов. Они призвали своих сторонников игнорировать голосование, назвав его фарсом.

Читайте также: Ультиматум команды Саакашвили: как Грузия вошла в самый глубокий кризис за последние годы

Темы: ГрузияЕС


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин согласовал голов Закарпатской и Харьковской ОГА, первым стал винодел

Шмыгаль не исключает локдауна на зимние праздники

"Батькивщину" лишили государственного финансирования

Вступили в силу изменения в ПДД для водителей, велосипедистов и пешеходов

Байден озвучил свои шаги на первые 100 дней у власти

COVID в Украине: 13 882 случая за сутки, Киев и область сбавили "обороты"

Все новости...
Грузия
В Грузии правящая партия выиграла второй тур выборов, который бойкотировала оппозиция
В Грузии на фоне нового коронарекорда проходит второй тур выборов
В Тбилиси задержали мужчину, захватившего заложников в офисе микрофинансовой организации
Последние новости
16:36
ЕС и Совет Европы в очередной раз напомнили Украине о Стамбульской конвенции
16:23
фото, видеоКомандир-предатель с Нацгвардии оказался российским шпионом – СБУ
16:10
ВВП Еврозоны может упасть на 3% до конца 2020 года
16:10
В Киеве задержали заказчиков похищения лидера цыганской общины Харькова
15:36
Мэром Николаева остается действующий глава города, кандидат от ОПЗЖ проиграл
15:31
Суд по MH17 отказал в расследовании альтернативных сценариев катастрофы
15:27
Кабмин до конца 2021 года продлил экономические санкции против РФ
15:23
Шмыгаль оговорился, что места COVID-пациентам скоро будут искать по районным больницам
15:22
Кабмин возобновил предоставление "пакетов малыша"
15:08
Дело о хищении: Музей Революции Достоинства заявил о дискредитационной атаке
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!