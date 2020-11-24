Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС призывает соратников Саакашвили прекратить блокаду парламента Грузии

Вторник, 24 ноября 2020, 08:47

В Европейском союзе призвали политические партии Грузии договориться для разблокирования работы парламента после выборов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении прессекретар Еврокомиссии Петера Стано.

"Грузия: после выборов Евросоюз надеется, что большинство и оппозиция найдут необходимый компромисс для обеспечения сотрудничества в парламенте с целью продвижения реформ и решения насущных медицинских и социально-экономических проблем", - написал Стано в Twitter.

В Грузии уже прошли два раунда переговоров между правящей партией и оппозицией, но пока безрезультатно.

В оппозиции считают, что ее участие в законодательном органе равнозначно легитимации подтасованных выборов. В свою очередь правящая партия "Грузинская мечта" ни при каких условиях не соглашается на перевыборы.

Напомним, оппозиция не принимала участия во втором туре парламентских выборов. Они призвали своих сторонников игнорировать голосование, назвав его фарсом.

Читайте также: Ультиматум команды Саакашвили: как Грузия вошла в самый глубокий кризис за последние годы

Темы: ГрузияЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Грузия
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Нидерланды выделят дополнительные 8 млн на военную поддержку Грузии, Молдовы и БиГ
Путь Грузии в НАТО лежит через ПДЧ - декларация саммита
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: