ЕС призывает соратников Саакашвили прекратить блокаду парламента Грузии

В Европейском союзе призвали политические партии Грузии договориться для разблокирования работы парламента после выборов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении прессекретар Еврокомиссии Петера Стано.

"Грузия: после выборов Евросоюз надеется, что большинство и оппозиция найдут необходимый компромисс для обеспечения сотрудничества в парламенте с целью продвижения реформ и решения насущных медицинских и социально-экономических проблем", - написал Стано в Twitter.

Georgia: after the elections 🇪🇺 looks forward to the majority & opposition finding the necessary compromise to enable cooperation in Parliament in order to advance reforms & address urgent health and socio-economic challenges in 🇬🇪 https://t.co/stcBuVLF4I