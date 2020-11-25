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Путін поки не планує розмову з Зеленським – Пєсков

Середа, 25 листопада 2020, 11:28
Путін поки не планує розмову з Зеленським – Пєсков

Телефонна розмова на найвищому рівні між Москвою та Києвом на найближчі дні поки не запланована, заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Джерело: "Интерфакс"

Пряма мова Пєскова: "Ми не анонсуємо телефонні розмови. Поки в найближчі дні такої розмови немає в планах президента. З іншого боку, за необхідності така розмова дуже легко може бути узгоджена через наявні канали спілкування".

Деталі: Журналісти запитали Пєскова про повідомлення у ЗМІ з приводу того, що Київ нібито попросив про телефонну розмову з Москвою на найвищому рівні.

На початку листопада голова делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявляв, що українська сторона хотіла б, щоб до кінця 2020 року відбулася нова зустріч лідерів держав "нормандського формату", щоб вони "оцінили процес імплементації домовленостей, що зроблено, що не зроблено" з зустрічі 9 грудня 2019 року в Парижі, а також обговорили умови для місцевих виборів в ОРДЛО.

Також Кравчук закликав здійснити взаємне звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО до Різдва та Нового року. Україна передала проросійським окупантам документи на 11 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінЗеленськийДонбаснормандський формат
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