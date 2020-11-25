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Путин пока не планирует разговор с Зеленским – Песков

Среда, 25 ноября 2020, 11:28
Путин пока не планирует разговор с Зеленским – Песков

Телефонный разговор на высшем уровне между Москвой и Киевом в ближайшие дни пока не запланирован, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: "Интерфакс

Прямая речь Пескова: "Мы не анонсируем телефонные разговоры. Пока в ближайшие дни такого разговора нет в планах президента. С другой стороны, при необходимости такой разговор очень легко может быть согласован через имеющиеся каналы общения"

Детали: Журналисты спросили Пескова о сообщениях в СМИ по поводу того, что Киев якобы запросил телефонный разговор с Москвой на высшем уровне.

В начале ноября глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявлял, что украинская сторона хотела бы, чтобы до конца 2020 года состоялась новая встреча лидеров государств "нормандского формата", чтобы они "оценили процесс имплементации договоренностей, что сделано, что не сделано" со встречи 9 декабря 2019 года в Париже, а также обсудили условия для местных выборов в ОРДЛО.

Также Кравчук призывал осуществить взаимное освобождение удерживаемых лиц с ОРДЛО до Рождества и Нового года. Украина передала пророссийским оккупантам документы на 11 человек.

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Темы: ПутинЗеленскийДонбасснормандский формат
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