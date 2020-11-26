Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новини 26 листопада: Аваков і локдаун, нота протесту від Білорусі

Четвер, 26 листопада 2020, 20:23
Новини 26 листопада: Аваков і локдаун, нота протесту від Білорусі

Аваков виступає за повний локдаун на місяць, Білорусь вручила ноту протесту українському послу, — актуальні новини 26 листопада.

Про Авакова і локдаун

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що в Україні мають негайно ввести повний локдаун на 3-4 тижні з механізмом компенсацій для населення.

Водночас прессекретарка президента Юлія Мендель повідомляє, що Володимир Зеленський спільно з урядом повинні будуть ввести жорсткий локдаун у випадку погіршення епідемічної ситуації.

Про ноту протесту від Білорусі

МЗС Білорусі викликало посла України Ігоря Кизима через "антибілоруські акції" і протести біля дипломатичних будівель Білорусі в Україні.

Білорусь готується запровадити санкції проти низки офіційних осіб України через підтримку обмежень Євросоюзу щодо режиму самопроголошеного президента Александра Лукашенка.

Про телеграм-канал Української правди

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Міністра охорони здоров’я Максима Степанова планують звільнити до кінця 2020 року.  

За жовтень держбюджет звели з дефіцитом у 30,4 мільярда гривень, загальний дефіцит - 112,2 мільярда.

Світовий банк виділить 100 мільйонів доларів Мінохорони здоров’я для закупівлі вакцин від COVID-19 та обладнання лікарень.

Кабмін на засіданні 26 листопада погодив проєкт держбюджету-2021 до другого читання у Верховній Раді.

Мер Києва Віталій Кличко видав невелику ілюстровану книжку своїх смішних цитат.

Депутати Європарламенту підтримали проєкт резолюції з приводу триваючого порушення прав людини в Білорусі, зокрема, вбивства Романа Бондаренка.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Усі новини...
Останні новини
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: