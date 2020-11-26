Новини 26 листопада: Аваков і локдаун, нота протесту від Білорусі

Аваков виступає за повний локдаун на місяць, Білорусь вручила ноту протесту українському послу, — актуальні новини 26 листопада.

Про Авакова і локдаун

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що в Україні мають негайно ввести повний локдаун на 3-4 тижні з механізмом компенсацій для населення.

Водночас прессекретарка президента Юлія Мендель повідомляє, що Володимир Зеленський спільно з урядом повинні будуть ввести жорсткий локдаун у випадку погіршення епідемічної ситуації.

Про ноту протесту від Білорусі

МЗС Білорусі викликало посла України Ігоря Кизима через "антибілоруські акції" і протести біля дипломатичних будівель Білорусі в Україні.

Білорусь готується запровадити санкції проти низки офіційних осіб України через підтримку обмежень Євросоюзу щодо режиму самопроголошеного президента Александра Лукашенка.

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