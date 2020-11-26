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Новости 26 ноября: Аваков и локдаун, нота протеста от Беларуси

Четверг, 26 ноября 2020, 20:23
Новости 26 ноября: Аваков и локдаун, нота протеста от Беларуси

Аваков выступает за полный локдаун на месяц, Беларусь вручила ноту протеста украинскому послу, — актуальные новости 26 ноября.

Об Авакове и локдауне

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что в Украине должны немедленно ввести полный локдаун на 3-4 недели с механизмом компенсаций для населения.

В то же время пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщает, что Владимир Зеленский совместно с правительством должны будут ввести жесткий локдаун в случае ухудшения эпидемической ситуации.

О ноте протеста от Беларуси

МИД Беларуси вызвало посла Украины Игоря Кизима из-за "антибелорусских акций" и протестов у дипломатических зданий Беларуси в Украине.

Беларусь готовится ввести санкции против ряда официальных лиц Украины за поддержку ограничений Евросоюза в отношении режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

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