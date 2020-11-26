Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Новости 26 ноября: Аваков и локдаун, нота протеста от Беларуси

Четверг, 26 ноября 2020, 21:23

Аваков выступает за полный локдаун на месяц, Беларусь вручила ноту протеста украинскому послу, — актуальные новости 26 ноября.

Об Авакове и локдауне

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что в Украине должны немедленно ввести полный локдаун на 3-4 недели с механизмом компенсаций для населения.

В то же время пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщает, что Владимир Зеленский совместно с правительством должны будут ввести жесткий локдаун в случае ухудшения эпидемической ситуации.

О ноте протеста от Беларуси

МИД Беларуси вызвало посла Украины Игоря Кизима из-за "антибелорусских акций" и протестов у дипломатических зданий Беларуси в Украине.

Беларусь готовится ввести санкции против ряда официальных лиц Украины за поддержку ограничений Евросоюза в отношении режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

О телеграм-канале Украинской правды

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП.Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире. 

О других важных новостях

Министра здравоохранения Максима Степанова планируют уволить до конца 2020 года.

За октябрь госбюджет свели с дефицитом в 30,4 миллиарда гривен, общий дефицит - 112,2 миллиарда.

Всемирный банк выделит 100 миллионов долларов Минздраву для закупки вакцин и оборудования.

Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект госбюджета-2021 ко второму чтению в Верховной Раде.

Мэр Киева Виталий Кличко издал небольшую иллюстрированную книгу своих смешных цитат.

Депутаты Европарламента поддержали проект резолюции по поводу продолжающегося нарушения прав человека в Беларуси, в частности, убийства Романа Бондаренко.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 26 ноября: Аваков и локдаун, нота протеста от Беларуси

Кабмин утвердил госбюджет-2021 ко второму чтению

Правительство поддержало законопроект, гарантирующий Сытнику должность директора НАБУ

Беларусь подготовила санкции против Украины

В Минэнерго анонсировали рост тарифа на электроэнергию для населения

Степанова планируют уволить до конца года. Думают, кем заменить - источники

Все новости...
Последние новости
22:17
Создатели российской вакцины хотят объединиться с AstraZeneca
21:57
"Заря" одержала первую победу в Лиге Европы в сезоне
21:54
Новости экономики: госбюджет отправили на второе чтение, банки будут принимать цифровой паспорт
21:39
Австрийская деревня Фукинг сменит название из-за шутников и краж вывесок
21:23
Новости 26 ноября: Аваков и локдаун, нота протеста от Беларуси
20:57
Шанхай стал самым соединенным городом в мире
20:40
документДиректора Музея Революции Достоинства вызвали на допрос
20:22
Официальный курс: гривна ослабла
20:03
Премьер Дании не сдержала слез во время визита на ферму, где пришлось уничтожить всех норок
19:44
Кабмин утвердил госбюджет-2021 ко второму чтению
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!