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Влада оприлюднила план виходу з конституційної кризи

П'ятниця, 27 листопада 2020, 22:17
Влада оприлюднила план виходу з конституційної кризи
Офіс президента

У п’ятницю пізно ввечері закінчилося засідання Національної ради з питань антикорупційної політики, на якому брали участь представники влади, очільники НАБУ та НАЗК. На ньому присутні шукали якнайшвидший вихід з конституційної кризи.

Джерело: пресслужба президента Володимира Зеленського, голова Офісу президента Андрій Єрмак у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Ця криза вже призвела до дуже серйозних наслідків. Нам коштувало значних зусиль, аби після цього рішення остаточно не втратити підтримку наших міжнародних партнерів, зокрема МВФ, Світового банку та інших інвесторів. Ті, хто брехав у деклараціях за 2017, 2018, 2019 роки, вже не будуть покарані. Робота із запобігання корупції на сьогодні залишається на паузі".

Деталі: Єрмак пояснив, що для виходу з кризи вирішили зробити три кроки:

  1. Відновлення кримінальної відповідальності за навмисне ненадання декларації чи надання неправдивих відомостей у деклараціях. На думку Володимира Зеленського, кримінальна відповідальність за це має бути достатньо суворою.
  2. Відновлення повноважень НАЗК щодо моніторингу електронного декларування та врегулювання питання декларацій суддів.
  3. Врегулювання питання утворення НАБУ та забезпечення гарантії діяльності його директора (27 листопада у Раді зареєстрували відповідний законопроєкт - ред.).

Що було раніше: Зеленський вважає, що держава виконала всі вимоги МВФ для отримання чергового траншу кредитної допомоги. Проте заступник голови НБУ Дмитро Сологуб впевнений, що можливість отримати два транші від Фонду цього року вже втрачені.

У Morgan Stanley зазначили, що отримання Україною до кінця 2020 року навіть одного траншу МВФ на 0,7 млрд доларів виглядає сумнівним з урахуванням кількості поточних невирішених питань за програмою України з Фондом.

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Передісторія:

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • Робоча група Верховної Ради планує розробити три законопроєкти для врегулювання конституційної кризи.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийАндрій ЄрмакКС
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