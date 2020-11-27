Влада оприлюднила план виходу з конституційної кризи

Під головуванням президента Володимира Зеленського відбулося засідання Національної ради з питань антикорупційної політики. На ній обговорили три кроки виходу з конституційної кризи.

Джерело: пресслужба президента, голова Офісу президента Андрій Єрмак у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Ця криза вже призвела до дуже серйозних наслідків. Нам коштувало значних зусиль, аби після цього рішення остаточно не втратити підтримку наших міжнародних партнерів, зокрема МВФ, Світового банку та інших інвесторів. Ті, хто брехав у деклараціях за 2017, 2018, 2019 роки, вже не будуть покарані. Робота із запобігання корупції на сьогодні залишається на паузі".

Деталі: Зеленський акцентував увагу на необхідності максимально швидко підготувати та подати зміни до чинного законодавства з метою подолання конституційної кризи.

Єрмак розповів, що для виходу з кризи потрібно зробити три кроки:

Відновлення кримінальної відповідальності за навмисне ненадання декларації чи надання неправдивих відомостей у деклараціях. На думку Володимира Зеленського, кримінальна відповідальність за це має бути достатньо суворою. Відновлення повноважень НАЗК щодо моніторингу електронного декларування та врегулювання питання декларацій суддів. Врегулювання питання утворення НАБУ та забезпечення гарантії діяльності його директора.

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