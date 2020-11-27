Влада оприлюднила план виходу з конституційної кризи
Під головуванням президента Володимира Зеленського відбулося засідання Національної ради з питань антикорупційної політики. На ній обговорили три кроки виходу з конституційної кризи.
Джерело: пресслужба президента, голова Офісу президента Андрій Єрмак у Facebook
Пряма мова Зеленського: "Ця криза вже призвела до дуже серйозних наслідків. Нам коштувало значних зусиль, аби після цього рішення остаточно не втратити підтримку наших міжнародних партнерів, зокрема МВФ, Світового банку та інших інвесторів. Ті, хто брехав у деклараціях за 2017, 2018, 2019 роки, вже не будуть покарані. Робота із запобігання корупції на сьогодні залишається на паузі".
Деталі: Зеленський акцентував увагу на необхідності максимально швидко підготувати та подати зміни до чинного законодавства з метою подолання конституційної кризи.
Єрмак розповів, що для виходу з кризи потрібно зробити три кроки:
- Відновлення кримінальної відповідальності за навмисне ненадання декларації чи надання неправдивих відомостей у деклараціях. На думку Володимира Зеленського, кримінальна відповідальність за це має бути достатньо суворою.
- Відновлення повноважень НАЗК щодо моніторингу електронного декларування та врегулювання питання декларацій суддів.
- Врегулювання питання утворення НАБУ та забезпечення гарантії діяльності його директора.
Передісторія:
- 16 листопада спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закликав створити робочу групу для вирішення конституційної кризи в Україні.
- 18 листопада член групи нардеп Ольга Совгиря повідомила, що у Верховній Раді створили робочу групу, яка за 2 тижні має напрацювати законопроєкти щодо електронного декларування та діяльності Конституційного суду.
- 27 листопада у Верховній Раді зареєстрували президентський законопроєкт щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації.
- Робоча група Верховної Ради планує розробити три законопроєкти для врегулювання конституційної кризи.