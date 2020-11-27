В пятницу поздно вечером закончилось заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, на котором участвовали представители власти, руководители НАБУ и НАПК. На нем присутствующие искали скорейший выход из конституционного кризиса.

Источник: пресс-служба президента, глава Офиса президента Андрей Ермак в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Этот кризис уже привел к очень серьезным последствиям. Нам стоило больших усилий, чтобы после этого решение окончательно не потерять поддержку наших международных партнеров, в частности МВФ, Всемирного банка и других инвесторов. Те, кто лгал в декларациях за 2017, 2018, 2019 годы, уже не будут наказаны. Работа по предупреждению коррупции сегодня остается на паузе".

Детали: Ермак рассказал, что для выхода из кризиса нужно сделать три шага:

Восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации или предоставление ложных сведений в декларациях. По мнению Владимира Зеленского, уголовная ответственность за это должна быть достаточно суровой. Восстановление полномочий НАПК по мониторингу электронного декларирования и урегулирования вопроса деклараций судей. Урегулирование вопроса образования НАБУ и обеспечения гарантии деятельности его директора (27 ноября в Раде зарегистрировали соответствующий законопроект - ред.).

Что было раньше: Зеленский считает, что государство выполнило все требования МВФ для получения очередного транша кредитной помощи. Однако заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб уверен, что возможность получить два транша от Фонда в этом году уже потеряна.

В Morgan Stanley отметили, что получение Украиной до конца 2020 года даже транша МВФ на 0,7 млрд долларов выглядит сомнительным с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом.

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