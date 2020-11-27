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Власти обнародовали план выхода из конституционного кризиса

Пятница, 27 ноября 2020, 22:17
Власти обнародовали план выхода из конституционного кризиса
Офис президента

В пятницу поздно вечером закончилось заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, на котором участвовали представители власти, руководители НАБУ и НАПК. На нем присутствующие искали скорейший выход из конституционного кризиса.

Источник: пресс-служба президента, глава Офиса президента Андрей Ермак в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Этот кризис уже привел к очень серьезным последствиям. Нам стоило больших усилий, чтобы после этого решение окончательно не потерять поддержку наших международных партнеров, в частности МВФ, Всемирного банка и других инвесторов. Те, кто лгал в декларациях за 2017, 2018, 2019 годы, уже не будут наказаны. Работа по предупреждению коррупции сегодня остается на паузе".

Детали: Ермак рассказал, что для выхода из кризиса нужно сделать три шага:

  1. Восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации или предоставление ложных сведений в декларациях. По мнению Владимира Зеленского, уголовная ответственность за это должна быть достаточно суровой.
  2. Восстановление полномочий НАПК по мониторингу электронного декларирования и урегулирования вопроса деклараций судей.
  3. Урегулирование вопроса образования НАБУ и обеспечения гарантии деятельности его директора (27 ноября в Раде зарегистрировали соответствующий законопроект - ред.).

Что было раньше: Зеленский считает, что государство выполнило все требования МВФ для получения очередного транша кредитной помощи. Однако заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб уверен, что возможность получить два транша от Фонда в этом году уже потеряна.

В Morgan Stanley отметили, что получение Украиной до конца 2020 года даже транша МВФ на 0,7 млрд долларов выглядит сомнительным с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом.

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Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • В КС заверили, что из этой нормы УКУ надо лишь убрать "умышленное недекларирование" и скорректировать полномочия НАПК. Также судьи заверили, что решение КС не требовало закрытия реестра электронных деклараций.
  • 27 ноября в Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации.
  • Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила быструю реакцию и меры, принятые украинской властью после решения Конституционного суда 27 октября по электронному декларированию.
  • Получение Украиной до конца 2020 года даже транша МВФ на 0,7 млрд долларов выглядит сомнительным с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом, заявили в Morgan Stanley.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийАндрей ЕрмакКС
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