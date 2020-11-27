Председатель Офиса президента Андрей Ермак назвал три шага для выхода из конституционного кризиса.

Источник: Ермак в Facebook

Прямая речь Ермака: "Первая рабочая неделю после коронавируса завершилась заседанием Национального антикоррупционной совета.

Команда президента Владимира Зеленского считает противодействие коррупции в нашем государстве одной из важнейших своих задач.

Недавнее решение Конституционного суда нанесло значительный ущерб антикоррупционной инфраструктуре Украины и поставило под угрозу достижение нашей страны на пути к евроинтеграции".

Детали: Он уверен, что для выхода из кризиса нужно сделать три шага:

Восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации или предоставление ложных сведений в декларациях. По мнению Владимира Зеленского, уголовная ответственность за это должна быть достаточно суровой. Восстановление полномочий НАПК по мониторингу электронного декларирования и урегулирования вопроса деклараций судей. Урегулирование вопроса образования НАБУ и обеспечения гарантии деятельности его директора.

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