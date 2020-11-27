Ермак назвал план выхода из конституционного кризиса
Пятница, 27 ноября 2020, 23:17
Председатель Офиса президента Андрей Ермак назвал три шага для выхода из конституционного кризиса.
Источник: Ермак в Facebook
Прямая речь Ермака: "Первая рабочая неделю после коронавируса завершилась заседанием Национального антикоррупционной совета.
Команда президента Владимира Зеленского считает противодействие коррупции в нашем государстве одной из важнейших своих задач.
Недавнее решение Конституционного суда нанесло значительный ущерб антикоррупционной инфраструктуре Украины и поставило под угрозу достижение нашей страны на пути к евроинтеграции".
Детали: Он уверен, что для выхода из кризиса нужно сделать три шага:
- Восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации или предоставление ложных сведений в декларациях. По мнению Владимира Зеленского, уголовная ответственность за это должна быть достаточно суровой.
- Восстановление полномочий НАПК по мониторингу электронного декларирования и урегулирования вопроса деклараций судей.
- Урегулирование вопроса образования НАБУ и обеспечения гарантии деятельности его директора.
Предыстория:
- 16 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал создать рабочую группу для решения конституционного кризиса в Украине.
- 18 ноября член группы нардеп Ольга Совгиря сообщила, что в Верховной Раде создали рабочую группу, которая за 2 недели должна разработать законопроекты по электронному декларированию и деятельности Конституционного суда.
- 27 ноября в Верховной Раде зарегистрировали президентскийзаконопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации.
Украинская правда