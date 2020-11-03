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Теракт у Відні: нападник відсидів в Австрії за тероризм і був звільнений достроково

Вівторок, 3 листопада 2020, 13:08

Теракт у Відні здійснив 20-річний Фейзулай К., раніше засуджений в Австрії за участь в діяльності терористичної організації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням Kronen Zeitung.

Видання наводить дані МВС Австрії, згідно з якими Фейзулай К. 25 квітня 2019 року був засуджений до 22 місяців тюремного ув'язнення за те, що збирався виїхати до Сирії і приєднатися до терористів "Ісламської держави".

5 грудня 2019 року його звільнили умовно-достроково. Він вважався молодим повнолітнім і, таким чином, підпадав під дію Закону про суд у справах неповнолітніх.

Австрійське агентство APA наводить повне ім'я терориста - Фейзулай Куйтім. Він був застрелений правоохоронцями.

За даними ЗМІ, незадовго до теракту Куйтім приніс присягу на вірність новому главі ІДІЛ Абу Ібрагіму аль-Хашимі аль-Кураіші. Він також зробив фото з мачете, пістолетом і автоматом Калашникова.

Нагадаємо, увечері 2 листопада в центрі Відня сталося кілька перестрілок, жертвами терактів стали чотири людини – дві жінки і двоє чоловіків. 17 осіб отримали поранення.

Правоохоронці застрелили зловмисника. З’ясувалося, що в нього був автомат і пояс смертника, який виявився муляжем. Також ЗМІ повідомили про албанське коріння нападника.

"Українська правда" у Threads

Теми: Австріятеракт
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