Зеленський не міг не знати, що КС готує скандальне рішення – Богдан

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан вважає, що про підготовку рішення Конституційного суду щодо антикорупційних положень знало оточення президента Володимира Зеленського. Він стверджує, що його повинні були попередити про це.

Джерело: Публікація УП "Андрій Богдан: Вони шукають, де був системний збій на виборах. Ребята, системний збій – це ви"

Пряма мова: "Президент же заявляє, що це диверсія проти України, так? Так диверсія проти України – це злочин. Тобто в тебе є спецслужби, які точно тебе інформували, що готується такий злочин. Яка твоя була реакція? Ніякої. Яка робота проводилася? Ніякої.

Це ж кримінальна стаття, якщо ти знаєш про підготовку злочину і не реагуєш. Правильно? Тобто треба реагувати було в той час, коли ти вже довів до того, що мовчиш і робиш вигляд, що все нормально, і таким чином даєш сигнал, що ти не проти. Публічно навіть".

Деталі: Богдан стверджує, що про підготовку відповідного рішення мав знати представник президента в КС Федір Веніславський. "Він не міг не знати. Це його робота, він не міг не попередити про загрозу", – каже ексголова Офісу президента.

Окрім того, Богдан впевнений, що про таке рішення знали і в спецслужбах. "Це неможливо, не існує такого варіанту, щоб вони не доповіли (Зеленському – УП)", – заявив він.

Водночас колишній друг президента вважає, що рішення КС "протирічить логіці" та не має відповідного обгрунтування.

"Але лікувати хворобу розстрілом не варіант", – каже він про ініціативу Зеленського припинити повноваження суддів Конституційного суду.

На думку Богдана, ініціатива президента щодо розпуску КС може бути підставою для імпічменту, оскільки те, що він робить – це кримінальна стаття.

"Це може бути підставою для процедури імпічменту. Політично президент діє правильно. Але ти мав це розуміти, ти мав до цього готуватися, ти мав це робити завчасно", – сказав колишній соратник президента.

Що передувало: Президент Зеленський допустив розпуск Верховної Ради, якщо депутати не знайдуть вихід із конституційної кризи, для чого він пропонує звільнити всіх суддів Конституційного суду й оновити склад КС.

Водночас, Зеленський вважає найкращим виходом із конституційної кризи в Україні добровільну відставку суддів Конституційного суду.

Знати більше: Недоторкані. Розбираємо біографії та рішення суддів Конституційного Суду

Вбити боротьбу з корупцією. Як Конституційний Суд повертає бандитські 90-ті

Окружний Конституційний суд України. Хто і чому знищує антикорупційну реформу?

Корупційний суд України: чому скандальне рішення КС руйнує не тільки безвізовий режим

Передісторія: