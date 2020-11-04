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Стало відомо, хто виграв вибори мерів на Луганщині

Середа, 4 листопада 2020, 11:19
Стало відомо, хто виграв вибори мерів на Луганщині
ілюстративне фото

Центрвиборчком встановив результати виборів у чотирьох міських громадах Луганської області, де 25 жовтня пройшли місцеві вибори.

Джерело: дані на сайті ЦВК

Деталі: У цих містах перемогу святкували чинні мери. У двох громадах вибори виграли висуванці "Опозиційної платформи – За життя": мером Сватова стала Віта Сліпець, очільником Кремінної – колишній нардеп і представник "Партії регіонів" голова наглядової ради ТОВ "Пінта -Кремінський пивоварений завод" Володимир Струк.

Ще один ексрегіонал та нардеп 6 скликання Сергій Хортів, який висувався від партії "Наш Край" переміг у Рубіжному.

Мером Старобільська залишилась Яна Літвінова.

Валентина Романенко, УП
Теми: Луганська областьвибори
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