Стало відомо, хто виграв вибори мерів на Луганщині

Центрвиборчком встановив результати виборів у чотирьох міських громадах Луганської області, де 25 жовтня пройшли місцеві вибори.

Джерело: дані на сайті ЦВК

Деталі: У цих містах перемогу святкували чинні мери. У двох громадах вибори виграли висуванці "Опозиційної платформи – За життя": мером Сватова стала Віта Сліпець, очільником Кремінної – колишній нардеп і представник "Партії регіонів" голова наглядової ради ТОВ "Пінта -Кремінський пивоварений завод" Володимир Струк.

Ще один ексрегіонал та нардеп 6 скликання Сергій Хортів, який висувався від партії "Наш Край" переміг у Рубіжному.

Мером Старобільська залишилась Яна Літвінова.