Трамп обіцяє оскаржити результати всіх штатів, де Байден перебрав перемогу

Президент США Дональд Трамп, який залишитись у Білому домі на другий термін, пообіцяв оскаржити результати виборів у штатах, де перемогу перебрав його опонент Джо Байден.

Про це Трамп написав у четвер у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Ми юридично оскаржимо результати в усіх штатах, які недавно "взяв" Байден, через шахрайство з виборцями і фальсифікацію виборів. Безліч доказів - просто загляньте в ЗМІ. Ми виграємо! Америка перш за все!", - написав президент-республіканець.

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof - just check out the Media. WE WILL WIN! America First!