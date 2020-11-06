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У Польщі другий день більше 27 тисяч заражень і максимум померлих з початку пандемії

П'ятниця, 6 листопада 2020, 12:32

У Польщі другий день поспіль зафіксували понад 27 тисяч підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

МОЗ Польщі повідомило про 27 086 випадків коронавірусу за останню добу. Напередодні повідомлялося про 27 143 нові зараження.

Всього у Польщі захворіли вже майже 500 тисяч людей.

Також минулої доби коронавірус у Польщі забрав життя 445 людей. Це найбільше число померлих протягом однієї доби з початку епідемії.

Загалом коронавірус забрав життя 7287 пацієнтів.

4 листопада влада Польщі заявила про запровадження нових обмежень в країні.

Нові обмеження почнуть діяти з суботи 7 листопада і триватимуть до 29 листопада. 

Кінотеатри, театри, галереї та установи культури будуть закриті. Готелі будуть приймати тільки гостей, які перебувають у відрядженні.

У торгових центрах будуть закриті більшість магазинів, працюватимуть тільки продуктові магазини, аптеки і пункти обслуговування.

Учні 1-3 класів переходять на онлайн-навчання, водночас для старшокласників дистанційне навчання продовжується до кінця листопада.

Теми: ПольщакоронавірусCovid-2019


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