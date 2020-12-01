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Росія відкинула вимогу Санду про виведення військ з Придністров’я

Вівторок, 1 грудня 2020, 18:32

Росія вважає безвідповідальними заяви обраної президентки Молдови Маї Санду про необхідність вивести російських миротворців з Придністров'я і "навряд чи прийме" таку вимогу.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РБК.

"Мені важко судити, що саме мала на увазі пані Санду, коли заявляла про необхідність вивести російських миротворців, але те, що це навряд чи допоможе врегулюванню і навряд чи ми зможемо прийняти таку вимогу, досить безвідповідальну, прямо скажемо, це факт", - заявив Лавров, чий виступ транслював телеканал "Россия 24".

Він зазначив, що мета, за якою миротворці перебувають в Придністров'ї - не допустити "нового сплеску кривавого конфлікту". Він заявив, що саме російські військові зупинили гарячу фазу придністровського конфлікту і з того часу тримають його в "замороженому, але не смертельному стані". 

Крім того, в Придністров'ї російські військові охороняють склади боєприпасів в селі Колбасна, і "припинення контролю загрожує небезпечними інцидентами", заявив Лавров.

30 листопада Санду на великій пресконференції в Кишиневі виступила за реформування місії миротворців у Придністров’ї і перетворення її на цивільну.

Санду зазначила, що в Придністров'ї перебувають російські миротворці, а також оперативна група російських військ (ОГРВ), яких необхідно вивести з території Молдови. Перебування останніх не передбачає жоден договір чи двостороння угода. 

Оскільки у Придністров’ї немає небезпеки військових дій, Санду пропонує замінити чинну миротворчу місію, яка регулюється договором 1992 року, на цивільну місію під егідою ОБСЄ. 

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