Новини 10 грудня: придбання вакцини в Україні, план застосування військ РФ і Білорусі

Придбати вакцину і вакцинуватися можна буде за власний кошт, Лукашенко схвалив план застосування угруповання військ РФ і Білорусі, — актуальні новини 10 грудня.

Про можливість придбати вакцину

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні можна буде придбати вакцину від коронавірусу COVID-19 на комерційній основі і вакцинуватися самостійно.

Про план застосування угруповання військ РФ і Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко схвалив оновлений план застосування регіонального угруповання військ Білорусі та Росії.

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