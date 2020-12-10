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Новости 10 декабря: приобретение вакцины в Украине, план применения войск РФ и Беларуси

Четверг, 10 декабря 2020, 20:34
Новости 10 декабря: приобретение вакцины в Украине, план применения войск РФ и Беларуси

Купить вакцину и вакцинироваться можно будет за свой счет, Лукашенко одобрил план применения группировки войск РФ и Беларуси, — актуальные новости 10 декабря.

О возможности приобрести вакцину

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине можно будет приобрести вакцину от коронавируса COVID-19 на коммерческой основе и вакцинироваться самостоятельно.

О плане применения группировки войск РФ и Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил обновленный план применения региональной группировки войск Беларуси и России.

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