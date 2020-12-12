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Головні новини п’ятниці і ночі: розслідування Гааги щодо України, погіршення стану Кернеса

Субота, 12 грудня 2020, 08:00

Гаага погодилася розслідувати справу щодо України, У Кернеса відмовили нирки — актуальні новини 11 грудня.

Про розслідування Гааги щодо України

Прокурор Міжнародного кримінального суду панi Фату Бенсуда оголосила щодо завершення попереднього розслідування у справі "Ситуація в Україні".

Про погіршення стану Кернеса

У Харківського міського голови Геннадія Кернеса, який зараз перебуває на лікуванні у Німеччині, відмовили нирки.

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 Про інші важливі новини
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко публічно вибачився перед президентом України Володимиром Зеленським.

Правління Нацбанку частково змінило розподіл вертикалей підпорядкування, зокрема, частина департаментів вийшли із підпорядкування глави НБУ, між іншими членами правління перерозподілили блоки, якими займалася перша заступниця глави Катерина Рожкова.

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Теми: коронавірус


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