Головні новини п’ятниці і ночі: розслідування Гааги щодо України, погіршення стану Кернеса

Гаага погодилася розслідувати справу щодо України, У Кернеса відмовили нирки — актуальні новини 11 грудня.

Про розслідування Гааги щодо України

Прокурор Міжнародного кримінального суду панi Фату Бенсуда оголосила щодо завершення попереднього розслідування у справі "Ситуація в Україні".

Про погіршення стану Кернеса

У Харківського міського голови Геннадія Кернеса, який зараз перебуває на лікуванні у Німеччині, відмовили нирки.

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Про інші важливі новини

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