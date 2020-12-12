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Главные новости пятницы и ночи: расследование Гааги насчет Украины, ухудшение состояния Кернеса

Суббота, 12 декабря 2020, 08:00

Гаага согласилась расследовать дело в отношении Украины, У Кернеса отказали почки — актуальные новости 11 декабря.

О расследовании Гааги насчет Украины

Прокурор Международного уголовного суда госпожа Фату Бенсуда объявила о завершении предварительного расследования по делу "Ситуация в Украине".

Об ухудшении состояния Кернеса

У Харьковского городского главы Геннадия Кернеса, который сейчас находится на лечении в Германии, отказали почки.

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Темы: коронавирус


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