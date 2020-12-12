Главные новости пятницы и ночи: расследование Гааги насчет Украины, ухудшение состояния Кернеса
Гаага согласилась расследовать дело в отношении Украины, У Кернеса отказали почки — актуальные новости 11 декабря.
О расследовании Гааги насчет Украины
Прокурор Международного уголовного суда госпожа Фату Бенсуда объявила о завершении предварительного расследования по делу "Ситуация в Украине".
Об ухудшении состояния Кернеса
У Харьковского городского главы Геннадия Кернеса, который сейчас находится на лечении в Германии, отказали почки.
О Толоке Украинской правды
УП дарит футболку с обновленным Дон Кихотом каждому подписчику Толоки УП, который поддержит издание от 1000 грн в год. Акция длится до 7 января.
Присоединяйтесь к Толоке УП и получите эксклюзивные промокоды от бизнес-партнеров Украинской правды.
О других важных новостях
Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко публично извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским.
Правление Нацбанка частично изменило распределение вертикалей подчинения, в частности, часть департаментов вышли из подчинения главы НБУ, между другими членами правления перераспределили блоки, которыми занималась первая заместитель главы Екатерина Рожкова.
Басманный суд Москвы в пятницу санкционировал заочный арест украинского военного Виталия Маркива по делу об убийстве, по которому он был оправдан судом в Италии.
Мэра Одессы Геннадия Труханова, который накануне заболел коронавирусом COVID-19, госпитализировали в инфекционную больницу.
За сутки 10 декабря в Киеве 163 человека травмировались из-за гололеда, который образовалась под вечер в результате ледяного дождя.
Известный корейский режиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от коронавируса.