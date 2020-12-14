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Новини 14 грудня: нові карантинні обмеження, збільшення кількості тестувань

Понеділок, 14 грудня 2020, 21:11

Уряд ввів нові карантинні обмеження з 19 грудня, Тестувань на COVID роблять менше, Степанов пояснив чому, — актуальні новини 14 грудня.

Про нові карантинні обмеження

З 19 грудня в Україні дещо зміняться обмеження в роботі закладів харчування, проведенні масових заходів в закладах освіти і приміщенні церков. 

Про збільшення кількості тестувань

В Україні стали робити менше тестів на виявлення COVID-19, саме тому Міністерство охорони здоров'я розширює перелік симптомів, при яких тестування робитимуть безкоштовно.

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