Новини 15 грудня: протести ФОПів, повернення повноважень НАЗК

Мітингарі хотіли встановити намети на Майдані, Рада повернула повноваження НАЗК, — актуальні новини 15 грудня.

Про протести ФОПів

Представники руху SaveФОП, які мітингували під Верховною Радою, намагалися встановити намети на Майдані Незалежності, поліція обмежила рух на вулиці Хрещатик.

У пресслужбі поліції Києва заявили, що під час акції на Майдані Незалежності у центрі столиці постраждали близько 40 співробітників відомства.

Про повернення повноважень НАЗК

Верховна Рада підтримала за основу та в цілому законопроєкт, який відновлює повноваження Національного агентства з запобігання корупції після рішення Конституційного суду.

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Про інші важливі новини

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