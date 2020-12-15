Новости 15 декабря: протесты ФЛП, возвращение полномочий НАПК

Митингующие хотели установить палатки на Майдане, Рада вернула полномочия НАПК, — актуальные новости 15 декабря.

О протестах ФЛП

Представители движения SaveФОП, которые митинговали под Верховной Радой, пытались установить палатки на Майдане Независимости, полиция ограничила движение на улице Крещатик.

В пресс-службt полиции Киева заявили, что во время акции на Майдане Независимости в центре столицы пострадали около 40 сотрудников ведомства.

О возвращении полномочий НАПК

Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект, восстанавливающий полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции после решения Конституционного суда.

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О других важных новостях

Верховная Рада на заседании 15 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект о бюджете Украины на 2021.

На заседании фракции "Слуга народа" 15 декабря ожидают президента Владимира Зеленского и планируют рассматривать кадровые вопросы. В частности, будет встреча с тремя кандидатами на должности министров по делам ветеранов, образования и энергетики.

На заседании фракции "Слуга народа" нардепы будут решать вопрос о создании Министерства аграрной политики и продовольствия, а также назначение ему и Министерству экологии руководителей.

Бывшей народной депутатке, активной участнице евромайдана, Тетяне Черновол вручили обвинения по делу о смерти мужчины в офисе "Партии регионов" во время Революции достоинства в 2014 году.

Верховная Рада продлила на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

На Шулявском путепроводе, который недавно отремонтировали, упали сразу три столба освещения - движение транспорта через мост пока заблокировано.

Президент России Владимир Путин поздравил избранного президента США Джозефа Байдена с победой на выборах и заявил, что готов к взаимодействию.