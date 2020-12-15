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Новости 15 декабря: протесты ФЛП, возвращение полномочий НАПК

Вторник, 15 декабря 2020, 21:35

Митингующие хотели установить палатки на Майдане, Рада вернула полномочия НАПК, — актуальные новости 15 декабря.

О протестах ФЛП

Представители движения SaveФОП, которые митинговали под Верховной Радой, пытались установить палатки на Майдане Независимости, полиция ограничила движение на улице Крещатик.

В пресс-службt полиции Киева заявили, что во время акции на Майдане Независимости в центре столицы пострадали около 40 сотрудников ведомства.

О возвращении полномочий НАПК

Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект, восстанавливающий полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции после решения Конституционного суда.

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Верховная Рада на заседании 15 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект о бюджете Украины на 2021.

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