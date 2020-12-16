Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада в середу розгляне відставку одного з міністрів

Середа, 16 грудня 2020, 08:18
Рада в середу розгляне відставку одного з міністрів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив комітетам розглянути заяви про звільнення міністра захисту довкілля та природних ресурсів й міністра у справах ветеранів, у середу очікується голосування в парламенті за відставку одного з них.

Джерело: Разумков в ефірі програми "Сніданок" на телеканалі "1+1", сайт парламенту 

Деталі: Спікер зазначив, що до Верховної Ради надійшли заяви про звільнення від двох міністрів, про це він оголосив на пленарному засіданні у вівторок та дав доручення комітетам розглянути питання щодо відставки членів Уряду.

За його словами, Верховна Рада планує розглянути відставку міністрів Сергія Бессараба й Романа Абрамовського на пленарних засіданнях у середу й четвер.

Пряма мова: "Я думаю, що одне з питань буде сьогодні розглядатися. Інше – можливо, завтра".

Цьому передувало: 15 грудня міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб і міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський подали заяви на звільнення. Абрамовський став міністром 19 червня, Бессараб – 4 березня, разом із новим урядом.

За даними "Української правди", на посаду міністра з питань ветеранів розглядали Юлію Лапутіну, а профільний комітет запропонував Олександра Порхуна.

Крім того, на посаду міністра енергетики претендує Юрій Вітренко, а на посаду міністра освіти – Сергій Шкарлет.

На очільника МінАПК можуть призначити голову Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Романа Лещенка, а головою Мінекології може стати голова Державної служби геології та надр Роман Опімах.

Знати більше: Не-замінний. Чому Зеленський хоче і не може змінити уряд

Теми: Кабінет міністрівкадриВерховна РадаРазумков Дмитро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Кабінет міністрів
Кабмін змінив порядок надання одноразової допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС
Кабмін змінив порядок призначення виплат для внутрішньо переміщених осіб
Кабмін виділив кошти для держдопомоги тим, хто повернувся з полону, і сім'ям полонених
Останні новини
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:49
Формула майбутнього: як під час війни 13 математиків будують в Україні центр передових досліджень
Усі новини...
Реклама: