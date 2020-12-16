Рада в середу розгляне відставку одного з міністрів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив комітетам розглянути заяви про звільнення міністра захисту довкілля та природних ресурсів й міністра у справах ветеранів, у середу очікується голосування в парламенті за відставку одного з них.

Джерело: Разумков в ефірі програми "Сніданок" на телеканалі "1+1", сайт парламенту

Деталі: Спікер зазначив, що до Верховної Ради надійшли заяви про звільнення від двох міністрів, про це він оголосив на пленарному засіданні у вівторок та дав доручення комітетам розглянути питання щодо відставки членів Уряду.

За його словами, Верховна Рада планує розглянути відставку міністрів Сергія Бессараба й Романа Абрамовського на пленарних засіданнях у середу й четвер.

Пряма мова: "Я думаю, що одне з питань буде сьогодні розглядатися. Інше – можливо, завтра".

Цьому передувало: 15 грудня міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб і міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський подали заяви на звільнення. Абрамовський став міністром 19 червня, Бессараб – 4 березня, разом із новим урядом.

За даними "Української правди", на посаду міністра з питань ветеранів розглядали Юлію Лапутіну, а профільний комітет запропонував Олександра Порхуна.

Крім того, на посаду міністра енергетики претендує Юрій Вітренко, а на посаду міністра освіти – Сергій Шкарлет.

На очільника МінАПК можуть призначити голову Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Романа Лещенка, а головою Мінекології може стати голова Державної служби геології та надр Роман Опімах.

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