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Рада в среду рассмотрит отставку одного из министров

Среда, 16 декабря 2020, 09:18

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил комитетам рассмотреть заявления об увольнении министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов, в среду ожидается голосование в парламенте за отставку одного из них.

Источник: Разумков в эфире программы "Сніданок" ("Завтрак") на телеканале "1+1", сайт парламента

Детали: Спикер отметил, что в Верховную Раду поступили заявления об увольнении от двух министров, об этом он объявил на пленарном заседании во вторник и дал поручение комитетам рассмотреть вопрос об отставке членов правительства.

По его словам, Верховная Рада планирует рассмотреть отставку министров на пленарных заседаниях в среду и четверг.

Прямая речь: "Я думаю, что один из вопросов будет сегодня рассматриваться. Другой – возможно, завтра".



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