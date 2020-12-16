Рада в среду рассмотрит отставку одного из министров
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил комитетам рассмотреть заявления об увольнении министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов, в среду ожидается голосование в парламенте за отставку одного из них.
Источник: Разумков в эфире программы "Сніданок" ("Завтрак") на телеканале "1+1", сайт парламента
Детали: Спикер отметил, что в Верховную Раду поступили заявления об увольнении от двух министров, об этом он объявил на пленарном заседании во вторник и дал поручение комитетам рассмотреть вопрос об отставке членов правительства.
По его словам, Верховная Рада планирует рассмотреть отставку министров Сергея Бессараба и Романа Абрамовского на пленарных заседаниях в среду и четверг.
Прямая речь: "Я думаю, что один из вопросов будет сегодня рассматриваться. Другой – возможно, завтра".
Этому предшествовало: 15 декабря министр по делам ветеранов Сергей Бессараб и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подали заявления на увольнение. Абрамовский стал министром 19 июня, Бессараб – 4 марта, вместе с новым правительством.
По данным "Украинской правды", на должность министра по вопросам ветеранов рассматривали Юлию Лапутину, а профильный комитет предложил Александра Порхуна.
Кроме того, на должность министра энергетики претендует Юрий Витренко, а на должность министра образования – Сергей Шкарлет.
На руководителя МинАПК могут назначить главу Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Романа Лещенко, а главой Минэкологии может стать глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах.
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