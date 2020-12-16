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Рада в среду рассмотрит отставку одного из министров

Среда, 16 декабря 2020, 08:18
Рада в среду рассмотрит отставку одного из министров

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил комитетам рассмотреть заявления об увольнении министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов, в среду ожидается голосование в парламенте за отставку одного из них.

Источник: Разумков в эфире программы "Сніданок" ("Завтрак") на телеканале "1+1", сайт парламента

Детали: Спикер отметил, что в Верховную Раду поступили заявления об увольнении от двух министров, об этом он объявил на пленарном заседании во вторник и дал поручение комитетам рассмотреть вопрос об отставке членов правительства.

По его словам, Верховная Рада планирует рассмотреть отставку министров Сергея Бессараба и Романа Абрамовского на пленарных заседаниях в среду и четверг.

Прямая речь: "Я думаю, что один из вопросов будет сегодня рассматриваться. Другой – возможно, завтра".

Этому предшествовало: 15 декабря министр по делам ветеранов Сергей Бессараб и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подали заявления на увольнение. Абрамовский стал министром 19 июня, Бессараб – 4 марта, вместе с новым правительством.

По данным "Украинской правды", на должность министра по вопросам ветеранов рассматривали Юлию Лапутину, а профильный комитет предложил Александра Порхуна.

Кроме того, на должность министра энергетики претендует Юрий Витренко, а на должность министра образования – Сергей Шкарлет.

На руководителя МинАПК могут назначить главу Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Романа Лещенко, а главой Минэкологии может стать глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах.

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Темы: Кабинет министровкадрыВерховная РадаРазумков Дмитрий
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