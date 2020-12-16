Новини 16 грудня: електоральні вподобання, повторні захворювання на коронавірус

В Україні з’явився політик, якому довіряють більше ніж Зеленському, Стало відомо, скільки українців захворіли на COVID-19 повторно, — актуальні новини 16 грудня.

Про електоральні вподобання

Президент Володимир Зеленський став для більш як 40% українців Розчаруванням 2020 року, проте зберіг позицію Політика року.

За результатами опитувань центру Разумкова, рівень електоральної підтримки партії "Слуга народу" за рік знизився вдвічі з 36% до 17,5% серед усіх опитаних.

Рівень довіри до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова вперше перевищив довіру до президента Володимира Зеленського.

Про повторні захворювання на коронавірус

Станом на середину грудня в Україні 2161 людині повторно підтвердили захворювання на коронавірус.

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Про інші важливі новини

Верховна Рада відправила у відставку з посади міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба.

Верховна Рада ухвалила закон, яким знімається вікове обмеження в 65 років для роботи на державній службі.

НАБУ у рамках справи "Роттердам+" опублікувало фрагмент перехопленої розмови (березень-квітень 2020) топ-менеджера ДТЕК та іноземної особи про жінку-кандидата на посаду глави Міненерго (згодом т.в.о. призначили Ольгу Буславець).

Кабінет міністрів погодив кандидатури Олександра Старуха та Андрія Бойчука на посади голів Запорізької та Івано-Франківської облдержадміністрацій.

Освітній комітет Верховної Ради не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на призначення міністром освіти і науки.

Вартість біткоїна у середу, 16 грудня, уперше в історії перетнула позначку в 20 тисяч доларів.