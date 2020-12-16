Новини 16 грудня: електоральні вподобання, повторні захворювання на коронавірус
В Україні з’явився політик, якому довіряють більше ніж Зеленському, Стало відомо, скільки українців захворіли на COVID-19 повторно, — актуальні новини 16 грудня.
Про електоральні вподобання
Президент Володимир Зеленський став для більш як 40% українців Розчаруванням 2020 року, проте зберіг позицію Політика року.
За результатами опитувань центру Разумкова, рівень електоральної підтримки партії "Слуга народу" за рік знизився вдвічі з 36% до 17,5% серед усіх опитаних.
Рівень довіри до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова вперше перевищив довіру до президента Володимира Зеленського.
Про повторні захворювання на коронавірус
Станом на середину грудня в Україні 2161 людині повторно підтвердили захворювання на коронавірус.
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Освітній комітет Верховної Ради не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на призначення міністром освіти і науки.
Вартість біткоїна у середу, 16 грудня, уперше в історії перетнула позначку в 20 тисяч доларів.