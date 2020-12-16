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Новости 16 декабря: электоральные предпочтения, повторные заболевания коронавирусом

Среда, 16 декабря 2020, 20:28
Новости 16 декабря: электоральные предпочтения, повторные заболевания коронавирусом

В Украине появился политик, которому доверяют больше чем Зеленскому, Стало известно, сколько украинцев заболели на COVID-19 повторно, — актуальные новости 16 декабря.

Об электоральных предпочтениях

Президент Владимир Зеленский стал для более 40% украинцев Разочарованием 2020 года, однако сохранил позицию Политика года.

По результатам опросов центра Разумкова, уровень электоральной поддержки партии "Слуга народа" за год снизился вдвое с 36% до 17,5% среди всех опрошенных.

Уровень доверия к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову впервые превысил доверие к президенту Владимиру Зеленскому.

О повторных заболеваниях коронавирусом

По состоянию на средину декабря в Украине 2161 человеку повторно подтвердили заболевание на коронавирус.

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