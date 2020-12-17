Навальний: Путін все визнав
Російський опозиціонер Олексій Навальний вважає, що президент РФ Володимир Путін "все визнав" у справі про його отруєння.
Джерело: Навальний в Твіттері, Дождь
Пряма мова: "Я подивився. Путін все визнав. У своєму стилі (цру-цру), але все визнав. Зрозумів, що неможливо заперечувати наші залізобетонні докази. Тобто так, ФСБ їздило за мною назирці 4 роки, але не труїли. Тому що "Якщо хотіли б отруїти, то вийшло б".
Деталі: Після закінчення прес-конференції президента Володимира Путіна журналіст "Дождя" поставив питання його прес-секретарю Дмитру Пєскову: "Було розслідування, за Навальним було стеження. Це доведено. Чому?".
Пєсков визнав стеження спецслужб за Навальним, через нібито "стирчання вух спеціальних служб інших держав і висловлювань із закликами про повалення влади". На уточнююче запитання, чому тоді Навального не врятували від отруєння, прессекретар президента РФ сказав: "Це не до мене".
Що передувало: Путін під час великої прес-конференції 17 грудня, відповідаючи на питання про Навального, назвав розслідування про причетність ФСБ РФ до отруєння "легалізацією матеріалів американських спецслужб".
Нагадаємо: Bellingcat і The Insider у співпраці з Der Spiegel і CNN з'ясували, що до отруєння відомого російського опозиційного політика Олексія Навального речовиною "Новічок" в аеропорту Томська причетна Федеральна служба безпеки Росії.
Видання Times з посиланням на анонімні джерела в західній розвідці повідомляло, що агенти російської держбезпеки намагалися повторно отруїти Навального перед його відльотом до Берліна.
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Передісторія:
- Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
- 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
- Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
- Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
- Президент РФ Володимир Путін заперечував отруєння Навального і презирливо відгукувався про нього в розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном.