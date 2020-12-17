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Навальний: Путін все визнав

Четвер, 17 грудня 2020, 15:34
Навальний: Путін все визнав

Російський опозиціонер Олексій Навальний вважає, що президент РФ Володимир Путін "все визнав" у справі про його отруєння.

Джерело: Навальний в Твіттері, Дождь

Пряма мова: "Я подивився. Путін все визнав. У своєму стилі (цру-цру), але все визнав. Зрозумів, що неможливо заперечувати наші залізобетонні докази. Тобто так, ФСБ їздило за мною назирці 4 роки, але не труїли. Тому що "Якщо хотіли б отруїти, то вийшло б".

Деталі: Після закінчення прес-конференції президента Володимира Путіна журналіст "Дождя" поставив питання його прес-секретарю Дмитру Пєскову: "Було розслідування, за Навальним було стеження. Це доведено. Чому?".

Пєсков визнав стеження спецслужб за Навальним, через нібито "стирчання вух спеціальних служб інших держав і висловлювань із закликами про повалення влади". На уточнююче запитання, чому тоді Навального не врятували від отруєння, прессекретар президента РФ сказав: "Це не до мене".

Що передувало: Путін під час великої прес-конференції 17 грудня, відповідаючи на питання про Навального, назвав розслідування про причетність ФСБ РФ до отруєння "легалізацією матеріалів американських спецслужб".

Нагадаємо: Bellingcat і The Insider у співпраці з Der Spiegel і CNN з'ясували, що до отруєння відомого російського опозиційного політика Олексія Навального речовиною "Новічок" в аеропорту Томська причетна Федеральна служба безпеки Росії. 

Видання Times з посиланням на анонімні джерела в західній розвідці повідомляло, що агенти російської держбезпеки намагалися повторно отруїти Навального перед його відльотом до Берліна.

Читайте також: Отрута для Путіна: що змінює замах на Навального у відносинах Росії та Заходу

Передісторія:

  • Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
  • 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
  • Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
  • Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
  • Президент РФ Володимир Путін заперечував отруєння Навального і презирливо відгукувався про нього в розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Українська правда

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Теми: НавальнийПутін
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