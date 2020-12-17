Навальный: Путин все признал
Российский оппозиционер Алексей Навальный считает, что президент РФ Владимир Путин "всё признал" в деле о его отравлении.
Источник: Навальный в Твиттере, Дождь
Прямая речь: "Я посмотрел. Путин всё признал. В своём стиле (цру-цру),но все признал. Понял, что невозможно отрицать наши железобетонные доказательства. То есть да, ФСБ ездило за мной по пятам 4 года, но не травили. Потому что "Если хотели бы отравить, то получилось бы".
Детали: После окончания пресс-конференции президента Владимира Путина журналист "Дождя" задал вопрос его пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову: "Было расследование, за Навальным была слежка. Это доказано. Почему?".
Песков признал слежку спецслужб за Навальным, из-за якобы "растущих ушей специальных служб других государств и высказываний с призывами о свержении власти". На уточняющий вопрос, почему тогда Навального не спасли от отравления, пресс-секретарь президента РФ сказал: "Это не ко мне".
Что предшествовало: Путин во время большой пресс-конференции 17 декабря, отвечая на вопрос о Навальном, назвал расследование о причасности ФСБ РФ к отравлению "легализацией материалов американских спецслужб".
Напомним: Bellingcat и The Insider в сотрудничестве с Der Spiegel и CNN выяснили, что к отравлению известного российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом "Новичок" в аэропорту Томска причастна Федеральная служба безопасности России.
Издание Times со ссылкой на анонимные источники в разведке сообщило, что агенты российской госбезопасности пытались повторно отравить Навального перед его отлетом в Берлин.
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Предыстория:
- Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
- 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
- Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
- Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
- Президент РФ Владимир Путин отрицал отравлениие Навального и презрительно отзывался о нем в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.