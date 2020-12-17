Навальный: Путин все признал

Российский оппозиционер Алексей Навальный считает, что президент РФ Владимир Путин "всё признал" в деле о его отравлении.

Источник: Навальный в Твиттере, Дождь

Прямая речь: "Я посмотрел. Путин всё признал. В своём стиле (цру-цру),но все признал. Понял, что невозможно отрицать наши железобетонные доказательства. То есть да, ФСБ ездило за мной по пятам 4 года, но не травили. Потому что "Если хотели бы отравить, то получилось бы".

Детали: После окончания пресс-конференции президента Владимира Путина журналист "Дождя" задал вопрос его пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову: "Было расследование, за Навальным была слежка. Это доказано. Почему?".

Песков признал слежку спецслужб за Навальным, из-за якобы "растущих ушей специальных служб других государств и высказываний с призывами о свержении власти". На уточняющий вопрос, почему тогда Навального не спасли от отравления, пресс-секретарь президента РФ сказал: "Это не ко мне".

Что предшествовало: Путин во время большой пресс-конференции 17 декабря, отвечая на вопрос о Навальном, назвал расследование о причасности ФСБ РФ к отравлению "легализацией материалов американских спецслужб".

Напомним: Bellingcat и The Insider в сотрудничестве с Der Spiegel и CNN выяснили, что к отравлению известного российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом "Новичок" в аэропорту Томска причастна Федеральная служба безопасности России.

Издание Times со ссылкой на анонимные источники в разведке сообщило, что агенты российской госбезопасности пытались повторно отравить Навального перед его отлетом в Берлин.

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