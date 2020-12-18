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У Харкові оголосили жалобу

П'ятниця, 18 грудня 2020, 02:03
У Харкові оголосили жалобу

Через смерть Харківського міського голови Геннадія Кернеса у місті оголосили дводенну жалобу.

Джерело: сайт Харківської міськради

UPD: Згідно розпорядження секретаря міськради Ігоря Терехова № 73/1 в Харкові днями жалоби оголосили 17 та 18 грудня.

Деталі: У зв'язку зі смертю Кернеса 17, 18, 19 грудня оголосили днями жалоби в Харкові.

Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Ігор Терехов.

Відзначається, що у ці дні буде приспустять держпрапор та прапори міста Харкова на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях.

Також скасовуються усі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

Що було раніше: Зранку 17 грудня 2020 року стало відомо, що мер Харкова Геннадій Кернес, який лікувався від коронавірусу в Німеччині, помер.

До того у Харківського міського голови відмовили нирки.

Голова правління "ОПОРИ" Ольга Айвазовська повідомила, що за законом про місцеве самоврядування, у разі смерті міського голови повноваження мера здійснює секретар відповідної міської ради.

9 грудня секретарем міськради Харкова обрали Ігоря Терехова, якому раніше пророкували крісло голови Харківської ОДА.

Читайте також: Коронавірус проти Кернеса. Як COVID-19 змінив вибори в Харкові

У своїй банці павук. Харків Геннадія Кернеса

Передісторія:

  • Геннадій Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. У нього було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-у міську лікарню, а в ніч на 17 вересня – перевезений літаком із Харкова до Берліна на лікування в клініку "Шаріте".
  • Водночас, за даними ЦВК, чинний мер виграв вибори 25 жовтня.
  • 8 листопада його офіційно зареєстрували Харківським міським головою, оскільки він подав електронну заяву.

Українська правда

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Теми: ХарківКернес
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