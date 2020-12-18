Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Харкові оголосили жалобу

П'ятниця, 18 грудня 2020, 03:03

Через смерть Харківського міського голови Геннадія Кернеса у місті оголосили дводенну жалобу.

Джерело: сайт Харківської міськради

UPD: Згідно розпорядження секретаря міськради Ігоря Терехова № 73/1 в Харкові днями жалоби оголосили 17 та 18 грудня.

Деталі: У зв'язку зі смертю Кернеса 17, 18, 19 грудня оголосили днями жалоби в Харкові.

Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Ігор Терехов.

Відзначається, що у ці дні буде приспустять держпрапор та прапори міста Харкова на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях.

Також скасовуються усі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

Що було раніше: Зранку 17 грудня 2020 року стало відомо, що мер Харкова Геннадій Кернес, який лікувався від коронавірусу в Німеччині, помер.

До того у Харківського міського голови відмовили нирки.

Голова правління "ОПОРИ" Ольга Айвазовська повідомила, що за законом про місцеве самоврядування, у разі смерті міського голови повноваження мера здійснює секретар відповідної міської ради.

9 грудня секретарем міськради Харкова обрали Ігоря Терехова, якому раніше пророкували крісло голови Харківської ОДА.

Читайте також: Коронавірус проти Кернеса. Як COVID-19 змінив вибори в Харкові

У своїй банці павук. Харків Геннадія Кернеса

Передісторія:

  • Геннадій Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. У нього було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-у міську лікарню, а в ніч на 17 вересня – перевезений літаком із Харкова до Берліна на лікування в клініку "Шаріте".
  • Водночас, за даними ЦВК, чинний мер виграв вибори 25 жовтня.
  • 8 листопада його офіційно зареєстрували Харківським міським головою, оскільки він подав електронну заяву.

Українська правда
Теми: ХарківКернес


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоКомпанії, дотичні до Медведчука і Козака, будують дорогу між Росією і Китаєм – "Схеми"

Новини 17 грудня: смерть Кернеса, призначення в Кабміні

Україна насправді має контракти для купівлі вакцин лише для 2 млн населення – Bloomberg

НАБУ прийшло з обшуками в Мінкульт

Рада призначила Шкарлета на посаду міністра освіти України

Рада провалила призначення Вітренка міністром енергетики

Усі новини...
Харків
У Зеленського відреагували на смерть Кернеса: "Ставлення до нього не було однозначним"
Через негоду зупинилися тролейбуси у Харкові – міськрада
Суд своїм рішенням тимчасово зупинив роботу харківського "коксохіму"
Останні новини
06:07
МВС Білорусі та Росгвардія уклали угоду про співпрацю
05:01
COVID-19: світ встановив новий абсолютний рекорд з кількості заражень за добу 
03:59
Вакцина від Moderna пройшла перший етап затвердження у США
03:03
ОновленоУ Харкові оголосили жалобу
02:22
ФотоОстанній (26-й) запуск SpaceX у 2020 році заплановано на 18 грудня
01:18
Три штати США зазнали кібератаки з боку росіян – Bloomberg
00:18
За добу в Європі майже чверть мільйона випадків COVID
23:55
"Я не причетний": Трамп про можливе переслідування сина Байдена
23:28
Голову облради Запоріжжя визнали нелегітимним і обрали нового
22:44
Зеленський започаткував соцпроєкт, щоб заохотити українців більше рухатися
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!