Суддя Вовк з ОАСКу задекларував у березні більше мільйона зарплати

Голова окружного адміністративного суду Павло Вовк задекларував у березні заробітну плату 1 мільйон 371 тисяча 186 гривень.

Джерело: проєкт Автомайдану "PROSUD" у Twitter із посиланням на декларацію Вовка

Деталі: Внесення змін відбулося 31 березня. Зазначимо, що це єдина зміна до майнового стану, яку вносив Вовк у 2020 році.

Згідно із декларацією судді за 2019 рік заробітна плата Вовка в ОАСКу склала 628 тисяч 191 гривні.

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