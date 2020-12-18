Суддя Вовк з ОАСКу задекларував у березні більше мільйона зарплати
П'ятниця, 18 грудня 2020, 17:25
Голова окружного адміністративного суду Павло Вовк задекларував у березні заробітну плату 1 мільйон 371 тисяча 186 гривень.
Джерело: проєкт Автомайдану "PROSUD" у Twitter із посиланням на декларацію Вовка
Деталі: Внесення змін відбулося 31 березня. Зазначимо, що це єдина зміна до майнового стану, яку вносив Вовк у 2020 році.
Згідно із декларацією судді за 2019 рік заробітна плата Вовка в ОАСКу склала 628 тисяч 191 гривні.
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"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"
Передісторія:
- НАБУ ще з літа підозрює голову ОАСК Павла Вовкау створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
- Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк. На початку жовтня 2020 року суд відсторонив Холоднюкавід посади, а пізніше той подав у відставку.
- 17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати". Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими,і додав, що у відставку не збирається.
- Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенкащодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".
- Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсудув ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.