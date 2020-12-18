Судья Вовк с ОАСК задекларировал в марте более миллиона зарплаты

Председатель окружного административного суда Вовк задекларировал в марте заработную плату 1 миллион 371 тысясч 186 гривен.

Источник: проект Автомайдана "PROSUD" в Twitter со ссылкой на декларацию Вовка

Детали: Внесение изменений произошло 31 марта. Отметим, что это единственное изменение в имущественное состояние, которое вносил Вовк в 2020 году.

Согласно декларации судьи за 2019 год заработная плата Вовка в ОАСК составила 628 тысячи 191 гривны.

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