Судья Вовк с ОАСК задекларировал в марте более миллиона зарплаты
Пятница, 18 декабря 2020, 17:25
Председатель окружного административного суда Вовк задекларировал в марте заработную плату 1 миллион 371 тысясч 186 гривен.
Источник: проект Автомайдана "PROSUD" в Twitter со ссылкой на декларацию Вовка
Детали: Внесение изменений произошло 31 марта. Отметим, что это единственное изменение в имущественное состояние, которое вносил Вовк в 2020 году.
Согласно декларации судьи за 2019 год заработная плата Вовка в ОАСК составила 628 тысячи 191 гривны.
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"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"
Предыстория:
- НАБУ еще с лета подозревает главу ОАСК Павла Вовкав создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
- Кроме Вовка, подозреваемыми являются некоторые его коллеги и глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк. В начале октября 2020 суд отстранил Холоднюка от должности, а позже тот подал в отставку.
- 17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут"власть захватывать". Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
- Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенкопри разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".
- Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсудав принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.