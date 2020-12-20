Катастрофа АН-26: командувач Повітряних сил відреагував на вручені підозри

Командувач Повітряних сил ЗСУ Сергій Дроздов прокоментував вручену йому підозру у справі катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом.

Джерело: Дроздов, якого цитує Громадське

Деталі: Державне бюро розслідувань 18 грудня вручило підозри у справі катастрофи військового літака АН-26 на Харківщині. Командувачу Повітряних сил ЗСУ Дроздову оголосили підозру у недбальстві. Командиру військової частини та керівнику польотів військової частини – у порушенні правил польотів.

Командувач Повітряних сил в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю відреагував на вручення підозри. Він зауважив, що якби на рівні керівництва держави прислухались до пропозицій модернізації, осучаснення техніки, то, ймовірно, катастрофи не сталося б.

За словами Дроздова, Повітряні сили не отримали цьогоріч нової техніки, а виготовлення Ан-178 має розпочатися лише у 2021 році, і через декілька років вони можуть надійти на озброєння військових. Наразі ж "наймолодші" літаки на озброєнні Повітряних сил – 1991 року випуску.

Він наголосив на тому, що йому незрозумілі дії правоохоронців, оскільки вважає, що такі підозри підривають моральний дух військових та дискредитують їх.

Пряма мова: "До винесення рішення суду вже вішаються ярлики, формується негативна суспільна думка відносно офіцерів, командирів, які мали відношення до подій, що відбулись. І такі обвинувачення і на генералів, і на командирів, які керують військами у зоні ООС, не несуть доброго для нашої армії, а навпаки — підривають моральний дух командирів і військовослужбовців, які виконують їхні задачі".

Додатково: Дроздов розповів, що підозра складається з 30 сторінок, де йдеться про військову дисципліну, порядок організації та підготовки льотчиків, керівників, які керують процесом підготовки, а за це відповідальне не лише командування - "Це все складається не лише з командування, а й з інших "стовпів", які контролюють льотну підготовку, підготовку екіпажів, безпеку польотів. У мене є три заступники, двоє командувачів підлеглих, є Харківський університет, де є люди, які готують рішення, пропозиції та програми. А всі ці заходи, які перераховані в підозрі, висловлюються особисто мені".

Він також висловив співчуття рідним загиблих під Чугуєвом курсантів та згадав про спроби маніпуляцій щодо його сина. Командувач запевнив, що син літає на тих самих літаках, що й інші військові, а напередодні трагедії виконував польоти у тому самому літаку, який згодом зазнав катастрофи.

Передісторія: Про сина Дроздова раніше говорив вже колишній очільник Харківської ОДА Олексій Кучер. Він заявляв, що посадку літака Ан-26, який розбився, начебто затримали на майже хвилину через посадку іншого літака з сином командувача. Водночас Дроздов запевняв, що не давав жодних вказівок керівнику польотів щодо цього.

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