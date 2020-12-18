Катастрофа АН-26: командувачу Повітряних сил вручили підозру

Державне бюро розслідувань вручило підозри у справі катастрофи військового літака АН-26 на Харківщині.

Джерело: брифінг ДБР

Деталі: Командувачу Повітряних сил ЗСУ оголосили підозру у недбальстві. Командиру військової частини та керівнику польотів військової частини – у порушенні правил польотів.

Посаду командувача ПС ЗСУ наразі обіймає Сергій Дроздов.

Правоохоронці кажуть, що слідство триває і ступінь вини і відповідальність кожного військового, який мав відношення до експуатації літака АН-26, ще буде перевірятись.

У ДБР кажуть, що експертизи вказують на можливі порушення не лише з боку цих трьох підозрюваних.

Підозрюваних не затримали. Слідство планує звертатись до суду для обрання їм запобіжних заходів. Яких саме – поки не повідомили.

Пряма мова: "В ході проведених у кримінальному провадженні великого комплексу слідчих дій… отримано беззаперечні докази, які вказують на те, що порушення правил підготовки польотів, порушення правил польотів та порушення правил експлуатації літальних апаратів мали системний і систематичний характер...

Держава має надати на сьогоднішній день жорстку кримінально-правову оцінку діям тих осіб, які шляхом свого недбальства і шляхом свідомого порушення правил польотів допустили настання катастрофи літака, допустили загибель наших курсантів…

Ці порушення були допущені як на стадії підготовки польотів, оскільки були допущені на борт особи, які взагалі там не мали бути. Як на стадії здійснення польоту, коли політ дозволявся з порушенням правил експлуатації літального апарату і правил здійснення польоту.

Так і на стадії, коли була вже кризова ситуація, керівництвом польотів не було вжито достатніх і адекватних заходів для того, щоб уникнути цієї катастрофи".

Що було раніше: В уряді говорили, що головними причинами катастрофи стали систематичні порушення правил виконання польотів та контролю за ними.

До трагедії могли призвести 6 факторів, зокрема, поломка в лівому двигуні, а також прийнята в університеті практика виконання на літаку Ан-26 "злетів конвеєром", через яку екіпаж не зміг ідентифікувати відмову техніки і своєчасно припинити зліт.

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